Kim ne derse desin… Kavga, CHP'nin kendi içinde. Hatta hangi istikamette ve hangi kadrolarla ilerleyeceğinden kaynaklanıyor.

Asırlık parti kimliğini esas alan, geleneksel CHP'lilerin ev sahibi olduğu bir CHP mi?

Yoksa devşirilmiş bir ismin peşine takılarak İstanbul üzerinden iktidara yürümek için her şeyi göze alan, siyasi bagajı yüklü kadrolarla dokusu bozulmuş CHP mi?

Genel merkezi, tabanını diri tutmak için olup biteni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalışsa da sağduyulu CHP'liler, perdenin arkasındaki şaibeli ilişki ağını görebiliyor. Ancak siyasi rekabet sınırlarını aşarak siyasi hasımlık düzeyine kadar taşınan bilenmişlik hali, iktidar hevesi ile öylesine iç içe geçiyor ki… CHP bir türlü rota tutturamıyor. Ve maalesef şahsi tercihlerden doğan maliyeti sorgulamak yerine, sürekli dış tehdit algısına oynayıp zaman kazanmaya çabalıyor. Bu taktik duruş CHP'yi, Türkiye ve dünya gündeminden uzaklaştırıyor. Tuhaf ama gerçek! CHP, bu siyasi patinaj halini bile AK Parti'ye, çoğu kez yargı kurumuna bağlayarak rasyonel çizgiden de kopuyor. Siyaset üretemediği anlarda ise sokağın karanlığından medet umacak kadar aciz duruma düşüyor.

***