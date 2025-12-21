Süreç devletin istediği şekilde ilerleyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Güler, “Süreç terör örgütünün değil, devletimizin belirlediği şekilde devam edecek” dedi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aralarında Ankara Temsilcimiz Okan Müderrisoğlu'nun da olduğu gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Güler, bakanlığının yıllık değerlendirme toplantısında gazetecilere şu bilgileri verdi:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Başarılı operasyonların ardından terör örgütünü silah bırakma evresine getirerek hedefimize ulaştık. Süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde devam edecek.

NET TARİHLİ YOL HARİTASI: Hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. SDG'nin terör unsurlarından ayrıştırılarak Suriye ordusuna entegrasyonu, ayrılıkçı ve adem-i merkeziyetçi söylemi terk etmesi, merkezi otoriteye bağlanması, paralel güvenlik yapılarının kesinlikle ortadan kaldırılması gerek.

DÜŞÜRÜLEN İHA: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de İHA ve insansız deniz araçları yoğun kullanılıyor. Vurduğumuz İHA da kontrolden çıkmış bir hava aracıydı. F-16'larımız tarafından takip edilerek meskûn mahallerin uzağında emniyetli yerde hava-hava füzesiyle vuruldu.







KARADENİZ'E ÖZEL TEDBİR: Karadeniz'de kritik su üstü ve sualtı tesislerimizi korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

C-130'LARI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Kazadan sonra C-130 uçaklarımızı kontrole aldık. Kontrolü tamamlamayı müteakip uçaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.

HER TEHDİDİ BERTARAF EDERİZ: TSK, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değil. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıkta. Ege ve Doğu Akdeniz'de ülkemizi dışlamaya veya meşru haklarımızı yok saymaya yönelik hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını vurguluyor, KKTC'nin hak ve menfaatlerini de aynı hassasiyetle savunuyoruz.

HEVESLENMESİNLER: Yunanistan, İsrail ve GKRY'nin bir araya gelmesi ve anlaşmalar imzalaması bizim için bir tehdit oluşturamaz. Gayri Askeri Statüdeki Adalara İsrail'den alacakları hava savunma sistemlerini yerleştireceklerine dair haberler geliyor. Öyle fazla heveslenmesinler.

ASKERLİK SİSTEMİ: 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.







GAZZE İSTİKRAR GÜCÜ:

Gazze İstikrar Gücü'nde yer alma kararlılığımızda değişiklik yok. Gönderilecek birliğimiz dâhil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ancak İsrail bizim istikrar gücünde yer almamızı istemiyor. Belki başka bir formatta rol üstlenebiliriz.



ÖNCELİĞİMİZ F-35

Başkan Trump, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını Senato'ya getirmek için girişimde bulundu ve ABD'li yetkililer de bu konuda çalışıyor. F-16 tedariki konusunda bir sorun görmüyoruz. Önceliğimiz F-35'lerde olacak. İsrail ve Yunanistan bu uçakların bize verilmemesi için lobi yapıyor. Biz de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye ve ABD bu sorunlarını çözecektir.

EUROFIGHTER TEDARİKİ: İngiltere ile yaptığımız anlaşma ile 20 adet yeni üretim Eurofighter alacağız. 2030'da 6, 2031'de 8, 2032'de de 6 adet olacak şekilde envantere girecekler. Katar'dan alacağımız Eurofighter'lar, çok az uçuşu olan hazır uçaklar. Bu uçakları Katar'daki mühimmat ve malzemeleri ile birlikte alacağız. Umman'dan tedarik edilecek uçakların AESA radarı, Meteor füzesi atma kabiliyeti ile modernize edilmesi gerek. Modernizasyonun 12 uçak için 2028 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. Katar'da Eurofighter pilot ve bakım personelinin eğitimlerine kısa sürede başlayacağız. Eurofighter'ları Meteor füzeleriyle alıyoruz. Milli yazılımlarımızla mühimmatımızı da kullanabileceğiz.