Dün, AK Parti TBMM Grup Toplantısından iç ve dış kamuoyuna yansıyan mesaj çok kıymetliydi. "Milli Bilinç, Milli Kimlik, Milli Liderlik, Milli Duruş ve Milli Birlik" ortak paydasında bütünleşen "Türkiye Profili", küresel kaotik ortamda bilhassa gelecek adına umut vadediyordu.

Şunu kabul etmek zorundayız…

Dünya, eski dünya olmayacak. Ama nasıl bir dünya kurulacağı ise henüz belirsiz. Pek çok ülke, ulusal çıkarlarını koruma adına tekil çözümlere yönelmekte…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi…

"Enerji kaynaklarını elde etme, ticaret yollarını kontrol etme uğruna yeni paylaşım rekabetinin çok agresif şekilde yaşanacağı bir döneme giriyoruz!"

Neden?

Çünkü, "Masada olmayanın, menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız!"

***

Benim hep savunduğum tez,bağlantılı.Zaman zamandiye sorulur ya…Bu soruya kalıcı cevabı,ın, Teşkilatın kuruluşunun 99.yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı makaleninhemen her satırında bulmak mümkün. Felsefive edebi müktesebatını, stratejik bakış açısıylaharmanlayan Kalın'ın çizdiği çerçeveyle birlikte,bizlere sunduğu güvenlik garantilerine birazsonra değineceğim.Öncelikle, Sn. Kalın'ın kullandığı bazı kavramların içini kendimizce doldurarak devam edelim.Nedir o kavramlar?bir milletin tarihi boyunca ürettiği değerleri, kurumları, krizlerle baş etme biçimlerini ve anlam dünyasını bugüne taşıyabilme kapasitesi olarak tanımlamak mümkün. İşte bu hafıza, binlerce yıllıkcanlı tutuyor.ise bu havzanın sunduğu tarihsel tecrübeyi stratejik avantaja dönüştürüyor.

***