Bir yılı daha acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Yeni bir yıla girdik. 2026'nın bizlere hangi sürprizleri hazırladığını bilemesek de sağlıkla nefes aldığımız her güne şükretmeliyiz. Zira, geçen her gün ömürden gidiyor. Üstelik, takvimlerin değişmesiyle, düne ait ne varsa birden bire değişmiyor. İlla değişim arıyorsak önce kendimizden başlamamız gerekiyor!

Ama insanoğlu işte, umut bağladığı ne varsa kendi düşüncesine göre şekillenmesini istiyor. Örneğin, siyaset sahnesinde, bilhassa ülke yönetiminde bu gerçek, çok belirgin hal alıyor. Kişisel tasavvurlar, beklentilerin düzeyini doğrudan etkiliyor. Tasavvur; aklın çizdiği ilk harita, fikrin zihinsel sureti olarak karşımıza çıkıyor. Elbette anlamak için önce tasavvur etmek, hüküm vermek için bir adım ileri gitmeyi başarmak önem kazanıyor...

***