Komplo teorisi, karmaşık veya sarsıcı bir olayın; güçlü, gizli ve çoğu zaman kötü niyetli aktörler tarafından planlandığı varsayımına dayanan açıklama modeline deniliyor. Kanıta değil şüpheye yaslanıyor ve boşlukları tahminle dolduruyor.

Ama öte yandan… AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Alâ'nın da dediği gibi, "Ortadoğu'da tesadüfler bile plânlıdır!"

Şimdi, son bir ayda yaşanan şu kritik hadiselere, Türkiye'nin stratejik ilişkileri bağlamında bakmakta fayda var.

11 Kasım 2025… Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlamalarına katılan TSK personelini taşıyan C130 tipi kargo uçağı Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan'da düştü. Kaza kırım sicili oldukça temiz olan C130'un düşmesi ve 20 vatan evlâdının şehit verilmesi, hemen herkesin zihninde kuşku bulutu oluşturdu. Teknik incelemeleri sürüyor.

15 Aralık 2025… Karadeniz üzerinden gelerek Türk hava sahasını ihlâl eden ve kontrolden çıktığı değerlendirilen bir drone, F-16'larımız tarafından düşürüldü. Bu gelişme, Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca güvenli bölge olarak korunan Karadeniz'de barışçıl statünün bozulmasına dönük hamle olarak da algılandı. Daha sonra Kocaeli ve Balıkesir'de de Rus yapımı İHA'lar kırsal alanda bulundu!

22 Aralık 2025… TSK unsurlarının Libya'daki görev süresinin iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

23 Aralık 2025… Ankara'da temaslarda bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan sivil iş jeti Haymana yakınlarında düştü!

23 Aralık 2025… Batı Kudüs'teki zirvede İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) savunma, güvenlik ve teknoloji alanlarında iş birliği mutabakat metni imzaladı. Bu fotoğraf, Türkiye'ye karşı şer ittifakı olarak yorumlandı.

Buna karşın…

19 Aralık 2025'te yıllık değerlendirme toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yukarıdaki üç ülkenin bir araya gelmesinin Türkiye için bir tehdit oluşturamayacağını, Yunanistan'ın askere alacak personel bulmakta dahi güçlük çektiğini söyledi. Ardından, Yunanistan'ın Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalara İsrail'den alacağı hava savunma sistemleri ile ve topçu bataryası yerleştirme girişimi için, "Bu konuda çalışma yapıyoruz. Öyle fazla heveslenmesinler!" dedi.

***