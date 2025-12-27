Bugün, 27 Aralık...

Tarihi ve güncel manada, "küllerinden yeniden doğuşun" simgesi. Tevafuk o ya...

27 Aralık 1919, Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru gidişin en sağlam adımları... 106 yıl sonra yine coşkuyla kutluyoruz.

27 Aralık 2025, 11 ili kapsayan 6 Şubat 2023 tarihli asrın felâketinin ardından 455 bininci konutun hak sahiplerine teslimi adeta bir düğün günü...

Yani,

"Yıkıldığını sandığın yer, aslında yeniden doğduğun yerdir!"

***