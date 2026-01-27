Süreç, başından itibaren hassastı. Şimdi, çok daha hassas bir döneme girildi. Bizler öngörüyorduk ki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun iradesiyle fikren çatışma içinde olan, etnik milliyetçiliği meslek edinmiş aktörlerin, Kandil'deki dirençli odakların bir arka plânı mevcuttu. Onlar, "Kandil'de, Sincar'da dükkânı kapatsak bile Rojava'da (kuzeydoğu Suriye'de) açarız" oyununa yatırım yapmıştı. Lâkin sahadaki son gelişmeler, terör örgütündeki o aklın paralize olduğunu, büyük bir travma yaşandığını teyit ediyor. Öfke nöbetiyle şekillenen bu tepkinin, "aldatılmışlık duygusu" ile pekiştiği de bir gerçek.

Buradaki mesele iki yönlü seyrediyor. Üstelik, Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge çabasının geleceğini doğrudan ilgilendiriyor, hatta tehlike unsurlarını da bünyesinde barındırıyor!

Birincisi... Resmî açıklamada lağvedilmiş olsa da zihni kodlarda yaşatılan PKK'nın bölünmesi riski! Yani, Kandil'in bir çılgınlık yapması, İmralı'dan fiilen kopması ve örgüt içindeki fraksiyonların, süreci baltalayacak eylemlere yol vermesi. Ama ardından "Bunlar kontrol dışı güçler (!), bizimle ilgisi yok" bahanesine sarılması olasılığı.

İkincisi... Kürt kökenli vatandaşlarda "duygusal kopuş yaşanması" ihtimali. Yenilmişlik, ezilmişlik hissi üzerinden kurgulanan her türden psikolojik harekât operasyonunun devreye girmesi! İşte bu noktada, siyasetçiden medyaya kadar uzanan zincirde yer alan, sorumluluk bilinciyle temayüz etmiş isimlerin kullandığı dile dikkat etmesi, tahrikkâr ve tahripkâr söylemlere geçit vermemesi çok önemli. Ardından, TBMM'deki komisyon raporunun yayımlanması ile birlikte "Terörsüz Türkiye" tanımını aşan, yeni dönemi izah ve ifade eden kapsayıcı, barışçıl bir başka tanım bulunması.

***

Buradan konuyu, kritik stratejik kavşağa girilirken yaşanması muhtemel savrulmaya da getireceğim.Demografik yapıyı değiştirmeyi hedefalan suç ve uygulamaların hızla soruşturulması!??Haseke, Kamışlı ve Kobani başta olmaküzere çatışma bölgelerinde sivillerin korunması. (YPG'li silahlı unsurlar değil de siviller vurgusu kullanılmasını not etmek gerek!)Gıda kıtlığı, kritik tıbbi malzeme eksikliği ve önlenebilir çocuk ölümlerine önlem alınması vs. vs.Küresel güçlerden medet uman, 10 Mart Mutabakatı'na ve kaçırılan fırsata değinmeyen,ilkesini ağzına bile almayan... Buna karşın; resmi kimlik sahibi yapılan, siyasi ve idari katılma hakları güvenceye alınan Suriye Kürtlerinin kazanımlarından asla bahsetmeyen bu kafa, Türkiye içinde de halâ faal ve alternatif arayışlar içinde! Bu arayışın güncel versiyonu da denenmekte.Burada ana amaçGerektiğinde -sözde- güçgösterisi adına

***

Bu veriler ve gelecek okuması ışığında, Ankara'da peş peşe gelen iki hamleye de değinmemiz lâzım.Meclis Komisyonu'nu temsilen İmralı'ya giden vekillerin temaslarına ilişkin 16 sayfalık notun yayınlanması.MHP Genel Başkanınin, İmralı'nın gönderdiği hediyekilimi, kamuoyu ile fotoğrafı ve isimlendirdiğişekliyle paylaşması.Bu gelişmelerin, İmralı'yı denklem dışında bırakmak isteyen Kandil patentli figürlere mesaj olduğu tahmin edilebilir. Bunun yanı sıra İmralı'daki şaşkınlık/kızgınlık karışımı havayı yönetmekle ilgili olduğu da düşünülebilir.Netice...