Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya: Dosya karşılama oranı yüzde 111

AYM Başkanı Kadir Özkaya, gazete temsilcilerine 2025 faaliyetlerini değerlendirdi: 64 bin 321 başvuru yapıldı. 71 bin 175’i sonuçlandırıldı. 5 bin 268’inde ihlal kararı verildi. Başvuruları karşılama oranı yüzde 111 oldu

AYM Başkanı Kadir Özkaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2025 yılı değerlendirmesini yaptı. İftar programında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özkaya, "Bireysel başvuru incelemelerinde bir süper temyiz mercii olarak görev yapmıyoruz" dedi.

AYM kararlarının bağlayıcılığında "sistemsel bir sorun" olmadığını belirten Özkaya, "yorum farklılıklarının devreye girebildiğini" söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ihlal kararlarının yerine getirilmesi konusunda yetkileri olmadığını belirten Özkaya, AYM ihlal kararlarının yüzde 99.7'sinin gereğinin yerine getirildiğini vurguladı.

Özkaya, iddianamesi 2021 yılı ortalarında kabul edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davası dosyasında sona gelindiğini bildirdi.

(AİHM kararlarının uygulanması ve AYM kararlarının bağlayıcılığı) AYM kararlarının bağlayıcılığına ilişkin Anayasa'nın 153. maddesi açık. Kanaatimce ortada sistemsel bir sorun yok. Bir noktada belki yorum farklılıkları devreye girebiliyor ama kurallar bağlamında herhangi bir sorun söz konusu değil.



GEÇEN YIL 5 BİN 268 İHLAL KARARI VERİLDİ

Özkaya, AYM'nin Bireysel Başvuru kararlarına ilişkin şu istatistiki bilgileri verdi:

2025 yılında Mahkememize 64 bin 321 bireysel başvuru yapıldı. Buna karşılık 71 bin 175 başvuru sonuçlandırıldı. Yani yapılan başvuruları karşılama oranı yüzde 111 olarak gerçekleşti.

2025 yılında karara bağlanan başvurulardan 5 bin 268'inde ihlal kararı verildi. Bunların içinde makul süre ihlali yok. İhlal kararlarından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla icra süreci henüz tamamlanmamış olanların sayısı 83'tür. 31 Aralık 2025 itibarıyla Mahkememiz tarafından verilen ihlal kararlarının yüzde 99.7'sinin gereği yerine getirilmiştir.

2025 yılında 51'i iptal davası, 226'sı itiraz başvurusu olmak üzere toplam 277 başvuru yapıldı. Buna karşılık 278 iptal davası ile itiraz başvurusu karara bağlandı.