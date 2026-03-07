Öyle karmaşık, öylesine çelişkili bir tablo ile karşı karşıyayız ki... Tüm değerler sistemi, evrensel kurallar altüst oluyor. Kolay kolay toparlanacağa da benzemiyor. Daha az güvenli bir dünya düzeni inşa ediliyor. Önceki gün, Evangelist papazların Beyaz Saray'da, Başkan Trump'ın etrafında dizilerek, hatta ona dokunarak, bir tür "kutsama ayini" yaptığı ana dair fotoğrafları görmüş olmalısınız. İran'daki rejimi radikal dini eksende tanımlayan ve savaş açan bir topluluğun, inanç bağlamında hangi uç noktalarda dolaştığını görmek gerçekten ürkütücü! Evangelistler "Siyonist Hristiyanlar" olarak biliniyor. Yahudileri "Tanrı'nın seçilmiş halkı!" olarak görüyorlar. Ancak Mehdi yeryüzüne indiğinde onların da Hristiyan olacaklarına inanıyorlar. Kısacası, İsrail için her şeyi yapabilecek gözü karalıkta 80 milyonluk bir kitle bu. Malûm fotoğraftaki kırmızı ceketli hanım ise "Paula Michelle White-Cain" aynı zamanda "Başkanın ruhani danışmanı" yani Trump için özel dua seansları organize eden ilginç şahsiyet!

***