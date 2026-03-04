Türkiye kendini koruyacak iradeye sahip

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önceki akşam medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle düzenlenen iftar programında şu mesajları verdi:

ABD ve İsrail'in İran'la savaşı konusunda talebimiz net: Karşılıklı saldırılar bir an önce dursun ve yeniden diplomasiye dönülsün.

Savaşın olmaması için mücadele verdik. Yaratıcı çözümler de sunduk. Hatta savaşın başlangıcını geciktirmiş de olduk. Belki bir neticeye ulaşabilirdi ama eski yönteme dönmeyi tercih ettiler.

İran'da farklı çizgideki Kürt grupların bir araya gelerek bir ittifak kurduklarını, ortak açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Rejimle ne kadar savaşacaklar, bulundukları yerdeki diğer etnisitelerle ne kadar savaşacaklar, ne olacak, neyi hedefliyorlar, nereden ne çıkar, hepsini takip ediyoruz, analiz ediyoruz. Terörsüz Türkiye için Terörsüz Bölge şart.

Kuzey Kıbrıs için çok fazla risk olduğunu düşünmüyorum. Güney'de de riskin sınırlı olduğunu öngörüyorum.

Bölge ülkelerinin İran'a karşılık verdiğine dair bazı iddialar var, doğru da olabilir.

İran konusundan bağımsız olarak konuşuyorum: Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz.

Tek katmanlı müzakere yok, çok katmanlı müzakere var. Birincisi savaşan tarafları tekrar masaya getirebilir miyiz? Saldıran taraf saldırısını ne zaman durduracak veya durdurmaya hazır? Minimumu askeri yetersizliğe ulaştırmak. Maksimumu da rejim değişikliği. Avrupalılarla birkaç gündür İran'ı konuşuyoruz, "Barış istiyorsanız, beraber çalışalım" diyoruz.

İran'da, çifte vatandaşlar dâhil, yaklaşık 20 bin civarında vatandaşımız bulunuyor. İran'la olan üç sınır kapımızdan hem Türk vatandaşlarımız hem de üçüncü ülke vatandaşları ülkemize sorunsuz şekilde geçiş yapabiliyor.

Haziran Savaşı'ndan itibaren Dışişleri'nin koordinasyonunda ilgili birimlerle koordine toplantısı yapıyoruz. İran kendi vatandaşlarını sınırdan çıkarmıyor. Dolayısıyla İran'dan hiç kimse gelmiyor bize. İran halkı, bir önceki savaşta da 12 gün-13 gün boyunca hiçbir şey yapmadı.

İsrail, Gazze'ye giriş çıkışları durduruyor, savaştan dolayı ve vurulan diğer ülkeler de Gazze'de beraber çalıştığımız ülkeler.

İsrail civardaki ülkelerin belli yeteneklere kavuşmasını istemez. Ara seçimden önce CAATSA'dan bir sonuç elde etmek için çalışılıyor.

Kendi mahallemizde bir oluşum olacaksa biz de bunun içerisinde hep beraber olmaya hazırız.



SAVAŞIN SÜRESİ VE ŞEKLİ DEĞİŞEBİLİR

Dışişleri Bakanı Fidan katıldığı bir TV programında ise savaşın etkilerine ilişkin, "Savaş İran'la sınırlı kalmıyor, bölgenin tamamına yayılıyor. İran'ın stratejisi bölgedeki ülkelerin enerji altyapılarına saldırı oldu. Kendisi taarruza uğradıkça baskı unsurunu buradan oluşturmaya çalışıyor. Savaşın süresi de şekli de değişebilir. İran'ın hiçbir ayrım yapmadan bütün buraları bombalaması inanılmaz derecede yanlış bir strateji" değerlendirmesinde bulundu.