Bugünkü kaotik uluslararası ilişkiler ortamında, dereceleri farklı da olsa her ülke için "milli savunma" mutlak öncelik haline geldi. Kanaatimce, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler topluluğu bakımından iç siyasetin seyrini de "güvenlik algısı ile dış tehditlere ve finansal risklere karşı hazırlık düzeyi" belirleyecek. Dünya genelinde, 3 trilyon dolarla rekor kıran savunma harcamaları, milli gelirinin yüzde 5'ini savunmaya ayıran AB ülkelerinin varlığı, Almanya ve Japonya'da -tabiri caizse- savaş makinesinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerine harekete geçmesi, Pentagon'un 7 yapay zekâ ve teknoloji şirketiyle proje bazlı gizlilik sözleşmesi imzalaması pek çok şeyi anlatmaya yetiyor. Bu da demek oluyor ki... "Yeni normal savunma sanayii etrafında şekillenecek, eskiye dönüş mümkün olmayacak, Batı blokunda son 75 yıla damgasını vuran refah toplumu konforu kökten sarsılacak!"
***
Bu girişi yapmamın sebebi, dün izlediğim bir tanıtımla bağlantılı...
"...Günümüzde güvenlik, sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmekte!"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
'in bu sözleri, TRT ile hazırlanan "Birlikteyiz"
programının özet mesajı gibiydi. Bir adım ileriye gidildiğinde ise "insan unsuru ve milli bilincin zindeliği"
ana konu olarak karşımıza çıktı. Zira TSK'nın kara-deniz-hava kuvvetlerinin faaliyetlerini gerçek eğitim şartlarında tanıtmayı, millet-ordu bağını güçlendirmeyi ve bu bağlamda gençleri kazanmayı hedefleyen özgün proje için Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:
"...Mehmetçiğimizin görünmeyen emeği, fedakârlığı ve azmi asil milletimiz tarafından yakından anlaşılacak. Aynı zamanda genç nesillerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tanıyarak bu kutsal göreve olan ilgisinin artmasına ve milli bilinçlerinin güçlenmesine katkılar sağlayacak!"
Esasen Sn. Güler'in işaret ettiği husus, Millî Savunma Bakanlığı'nda halen Tuğa. Zeki Aktürk
tarafından başarıyla yürütülen "Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği"
görevinin MSB'de, "Stratejik İletişim"
çerçevesinde yeniden yapılanmasını da zaruri kılıyor!
***
Bakınız bugün, İran
üzerinden yürütülen savaş, dünya orduları için "askeri laboratuvara"
dönüştü. İletişim ve kamuoyu yönetimi, çok katmanlı hibrit savaş, asimetrik güç unsurlarının kullanımı, yüksek teknoloji silahların stok yönetimi, yapay zekâ destekli koordine harekât kabiliyeti, elektronik harp yetkinliği, değişime ayak uyduran sürdürülebilir savunma sanayii... Hepsi bir bütünün ayrılmaz parçaları... Bir örnek vermek gerekirse...
Amerikalıların en ciddi rakibi Çin, an itibariyle ABD'nin modern savaş yeteneklerini saniye saniye izliyor, kendi savunma doktrinini güncelliyor, olası Tayvan senaryosuna hazırlık için veri topluyor. ABD'nin Tomahawk füzeleri ve Patriot/THAAD hava savunma sistemleri gibi kritik mühimmatlarını beklenenden hızlı tükettiğini gören savunma analistleri, Amerikalıların uzun süreli ve yüksek yoğunluklu savaş ortamındaki limitlerini de ölçüp biçiyor. ABD ordusunun sahaya ilk kez yansıttığı yapay zekâ odaklı hassas hava saldırılarının sonuca etkisini tartıyor, füze yükleme sürelerinden hava savunma reaksiyon hızlarına kadar her türlü operasyonel çıktıyı değerlendiriyor. İran'ın düşük maliyetli drone ve füzelerinin, ABD'nin pahalı savunma sistemlerini aşabildiğinin görülmesi ise asimetrik silahlara ağırlık verilmesi gerektiğini teyit ediyor.
Emin olun...
TSK da bütün bu süreçleri tüm kuvvet unsurları ile ayrı ayrı ve birlikte değerlendiriyor. Üstün olan yönlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'
ın vizyonerliği sayesinde vakitliye girilen yeni kuşak teknolojilerde kat edilmesi kaçınılmaz mesafeyi de belirliyor.
Sözün özü...
Türkiye'nin, hayli değişken ve tehditlerle dolu dış güvenlik zemininde en büyük gücü Milli Ordusu, uzman erbaşından generaline kadar ordumuzu yaşatan milli karakteri, o ordunun savaşma becerisini her dakika ayakta tutan milli savunma sanayii ve Başkomutanıdır!