Fiziksel tehditlere; "yapay zekânın, algoritmaların, sosyal medya üzerinden yapılan psikolojik harekâtın" da eklendiği kaotik bir dünyadayız.

5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesini, MGK Genel Sekreterliği'nin görev ve yetki alanını belirleyen güncellenmiş kararnamedeki yenilikleri ve Avrupa Birliği'nin "Siber Güvenlik Yasası" taslağındaki sert önlemleri birlikte değerlendirdiğimizde, bertaraf edilmesi gereken çok ciddi risklerle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor.

Öncelikle, "Milli Güvenlik Siyasetine" devletin bekasına dair temel başlıkların yanına "toplumun huzur ve refahını hedef alan tehditleri" de eklemek zorundayız.

Meseleyi; "dezenformasyon, dijital enjeksiyonla uyuşturulmuş insanlar ve siber güvenlik" boyutlarıyla masaya yatırdığımızda..

"Ekonomik büyümemizden teknolojik ilerlememize, toplumsal huzurumuzdan kamu düzenine" kadar çok boyutlu ve karmaşık bir denklemle karşılaşıyoruz.

"Dijital vatan savunmasının, sınır savunması kadar mühim olduğu" gerçeğiyle yüzleşiyoruz.

Unutmayalım ki...

"Toplumun sinir uçlarına yönelik algı operasyonlarından seçim ve sandık güvenliğine, enerjiden finansa, sağlıktan savunma sanayiine" varan zincirin tüm halkaları milli güvenlik stratejisinin kırmızı çizgilerini çiziyor.

Örneğin, Avrupa'daki operatör ve kritik altyapı sağlayıcılarından, belirli Çin menşeli ekipmanları 36 ay içinde sistemlerinden çıkarması isteniyor. AB,tanımını gündemine alıyor. Ve bu konuyu sadece teknik bir tehlikeyle sınırlamıyor.kategorisine teknoloji ihraç eden devletinde ekliyor. AB, klasikdoktrininiile pekiştiriyor.Açık kaynak bilgileri de teyit ediyor ki...Sosyal medya bundan böyle sadece bir iletişim platformu değil aynı zamanda, karşı savunma hattı kurulması kaçınılmaz bir "" haline geliyor.Yapay zekâ teknolojilerinin ürettiği toplumsal manipülatif etkiler, radikalleşme riski taşıyan unsurlar MGK'nın radar ekranına giriyor.Dezenformasyon içerikli sistematik ataklar, toplumsal algıyı bozan ve kitleleri yasa dışı örgütlenmeye veya şiddete davet eden içerikler, iletişim özgürlüğü tartışmalarını aşarak "Sosyal ağların veri akışları ile birlikte kullanıcıları yönlendiren algoritmalar "güvenlik istihbaratı" kapsamında ayrıca değerlendirmeye tabi tutuluyor.Toplumsal yapıyı ve algıyı etkileyen her türlü algoritmik süreçler, milli güvenlik perspektifine dahil ediliyor.Siber alan teknik koruma öncelikli yapıdan, toplumsal düzenin korunmasını da gözeten bir anlayışla ele alınıyor.Tabiri caizse, dijital ortamdaki faaliyetlere, "" güvenlik filtresinden geçecek şekilde ayrı bir gözle bakılıyor.Geçtiğimiz ay RTÜK ve MGK heyetleri arasında yapılan özel toplantının mesajını, televizyon yapımlarına ve reklâm dünyasına yönelik yaklaşımı detaylıca inceleyebilir.Lâkin... MGK'ya verilen yetkinin genişliği veya kullanım biçimi görünür gelecekte fırtına koparma potansiyeli barındırıyor. Ama eş anlı olarak konvansiyonel medyanın geleceği ile şifreli/paralı platformların arsız programlarından kaynaklanan haksız rekabeti gözler önüne sermesi de umuluyor.Elbette sorunun tanımlanma biçimi kritik önem kazanıyor. Televizyonlarda, ürün yerleştirme formülüne benzer "mütevazı bir adım gibi duruyor.