CHP'lilerin, CHP'lilerle iç savaşı olarak başlayan halen CHP'lilerle CHP'lilerin yüksek yoğunluklu mücadelesi olarak devam eden süreç gösteriyor ki… Şu an "İki ayrı CHP" var. Bu "Paralel CHP" tablosu ise pek çok şeye gebe! Ve tecrübe ile sabit ki "paralel yapılar" önce "paralize eder", sonra "kopuşlar"yaşanır.

İstinafın, mutlak butlan kararı sonrası, "mutlak buhran" kulvarına giren CHP, çelişkiler yumağında bocalamaya da başladı. Öyle ya "Yetki" Kemal Kılıçdaroğlu'nda ama "Kitle" (şimdilik) Özgür Özel'de!

Belli ki Kılıçdaroğlu, pire için yorganı yakmayı göze almış. Ona göre, pireli yorganla yatmak mümkün değil!

Belli ki Özel (aslında Ekrem İmamoğlu) CHP'deki siyasi kör düğümün olağan yöntemlerle çözülemeyeceğinin farkında ve İskender misali tek vuruşla (kurultayla) düğümü çözme iddiasında.

Siyaset yapanların öncelikli amacı, siyasette var olmaktır. Bugün itibariyle CHP adına fiyakalı sözler söyleyen kimi isimlerinda hesaba katmak gerek. Hakikaten, CHP'nin geleceği adına mı kaygılılar yoksa perde arkasındami düşünüyorlar?Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen bazı milletvekillerinin saf değiştirmesinin nedeniHali hazırda Kemal Bey'in yönetiminde yer almak istemeyen vekillerin doğrudan veya dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu dönemi ile ilişkileri, bir takım ihale süreçlerinde yer alıp almadıkları dikkatle değerlendirilmek durumunda. Yani, Kılıçdaroğlu, CHP delegelerinden sonra bu kez kendisine müzahir CHP'li vekillerinuğrayıp uğramadığını görmek zorunda!

Butlan kararını tanımadığını ilan eden Sn Özel'in, CHP Genel Merkezi 'nde kurguladığı senaryo acaba neydi? Organik bir direniş mi sergilendi? Yoksa baştan itibarensöylemi üzerindentasarımı mı yapılmıştı? Ben, Özel ve ekibinin CHP Genel Merkezi'nin cebri icra yoluyla boşaltılmasını yüksek ihtimal olarak görmediklerini ama fiili durumu lehe çevirme oyunu oynadıkları kanaatindeyim. Elbette,ilebirbirinden farklı motivasyonları içeriyordu. 19 Mart'ta Saraçhane 'de organize edilen işler, Ankara'da birilerinin arzu ettiği kadar gerçeklemedi. İl ve ilçe örgütleri harekete geçirilmek istendi ama umulan olmadı. Neden? Çünkü 19 Mart'ta, CHP'nin (proje) cumhurbaşkanı adayı imajını ön plana çıkaran taban tetiklemesi vardı. 24 Mayıs'ta ise CHP ile CHP'nin hesaplaşması yaşandı.

Parti Sözcüsüin dünkü basın toplantısında değindiği başlıklar, görünür gelecek için ip uçları içeriyordu. Kanımca Özel ve ekibi, TBMM'ye taşıdıkları sözde genel merkezlerini bayram sonrası sokağa taşımaya çalışacak, Kılıçdaroğlu ile birlikte AK Parti karşıtlığını da pekiştirmeyi deneyecekler!Başlangıçta Cumhurbaşkanıı hedef alan seviyesiz üsluba set çekti:Ardından; Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakını, CHP'nin çamur siyaseti yapılan minderine çekme girişimlerine karşı duruşu netleştirdi.siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor!'