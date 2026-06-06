Bakmayın siz, bir büyük holdingin 100. yıl kutlamaları vesilesiyle çekilen o fotoğrafa! CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, bir gün önce kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek, "hiçbir şey yokmuşcasına!" davranmasına...

Hatırlanacağı gibi Devlet Bey, Kurban Bayramı vesilesiyle gerek Özel'i gerekse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıştı. O ana dek, CHP bağlamında paylaştığı mesajları, tarafların makul bir çözüm yolu bulması hatta Kılıçdaroğlu'nun "feragat etmesine" dair idi. "Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır!" tespiti ile kaygılarını dile getirmişti.

Ne zamanki işin içine "sokak" karıştırılmak istendi ve Özel'in riskli beyanları birbirini izledi, işte o dakikadan itibaren Sn Bahçeli'nin meseleyi yorumlama biçimi değişti, sadece CHP ile sınırlı kalmadı, oldukça kritik hususları içeren başlıklarla bezendi!

Esasen Devlet Bey, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Özel ve arkadaşlarının Saraçhane'de organize ettikleri mitinglerin, farklı bir zemine taşınması karşısında ilk uyarı fişeğini çakmış ve Özgür beye, "Yargıya saygı duy, partinde otur" çağrısı yapmıştı.

Son dönemde Özel'in, hukuki mücadele yerine toplumsal huzuru bozacak "fiziki mücadele" tarzı tehlikeli söylemleri tekrar etmesi üzerine Sn Bahçeli, sağduyunun temsilcisi olarak "açık uyarı" görevini üstlendi. Ana muhalefet partisindeki otorite boşluğunun ve iki isim (Kılıçdaroğlu-Özel) arasındaki rekabetin tabana yayılarak toplumsal kutuplaşmayı artırmasından, siyasi istikrarı zehirlemesinden duyduğu endişeyi kayda geçirdi. "CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar" dedi. Ve ana konuyu vurgulamayı da ihmal etmedi

"CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, arınmalı ve durulmalıdır!"

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