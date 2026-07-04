Bu sütunların asli sahibi okurlarımızdır. An gelir... İstisnai durumlar oluşur. İşte o anların "en hassas, en insani, en İslami" olanlarından biri için sizlerden izin istiyorum...

Belli ki gidişatını sezmiş ve sanırım yakın tarihte kaleme almış. Muhtemelen son ziyaretimde, el çantama bırakmış bizi gözyaşlarına boğan "o veda notunu!" "Yolun sonu görünüyor!" başlığını atmış ve başlamış maddeleri sıralamaya...

1- Bildiğim kimseye borcum yok.

2- Cenaze masraflarım için bir kenara para ayırdım.

3- Beni, Adapazarı'nda annenizin yanına defnedin.

Derken...

Kardeşlere, aileye ilişkin tavsiyeler...

Ve son cümle:

"Yalan dünya kime kalmış? Kalanlara selam olsun. (Islak imza) Cemil MÜDERRİSOĞLU...

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Kişi, kaç yaşında olursa olsun, arkasında "dağ gibi duran" babanın koruyucu manevi gölgesinde yaşıyor. Babanın ölümü ile birlikte çocukları, kendi güneşiyle kavrulmaya başlıyor, kendi hikâyesinin başrolüne çıkıyor...

Cemil MÜDERRİSOĞLU'nun hayat yolculuğu, yokluk içinde Giresun-Tirebolu Harşit Nahiyesinde 1941 yılında başladı. Üç gün koyun baktı, iki gün okula gidebildi. Küçük yaşta öksüz kaldı. Zeki ve yetenekliydi. Askeri okul sınavına girebilmek için 13-14 yaşlarında iken Harşit'den (bugünkü Doğankent) Tirebolu'ya kadar 33 km yolu yürüyerek gitti. 3 bin kişinin katıldığı sınavı kazanarak Tankçı Astsubay olarak Ordumuza katıldı. O bir kahramandı. "Kahraman" diyorum. 1. ve 2. Kıbrıs Barış Harekâtlarına fiilen iştirak etti. Beşparmak Dağlarında Rum koruganında ele geçirdiği Yunan Bayrağı, savaşa katılan komutanların imzası ve savaş anlatılarıyla bezenen eşsiz eser olarak bize miras kaldı.

Eşi, genç denilebilecek yaşta, henüz 43'ünde vefat etti. Üç çocuğunu okutabilmek ve aileyi bir arada tutabilmek için 33 yıl 11 ay hizmet verdiği TSK'dan hüzünle ayrıldı. Kızı İstanbul'da, oğulları Ankara'da idi. Yerleşmek için orta nokta olarak Düzce'yi seçti. 12 Kasım 1999 Depreminde evi hasar gördü. "Komşularımı bırakamam" diyerek, kar kış demeden aylarca çadırda kaldı. Rahatsızlıklarının tüm emareleri o yıllarda gelişti. Düzce'de, Kıbrıs Gazileri Derneği'nin kurucu başkanı oldu. Köy köy dolaştı, gazileri buldu. Pek çoğunun gazi aylığını bağlattı. Sorunlarının çözümüne katkı sağladı.

Hac farizasını ifa etti, Umresini yaptı. Gücünün yettiği son dakikaya kadar abdestini/ namazını bırakmadı. Haram yemedi, yedirmedi. "Din, diyanet, vatan, bayrak, millet, Devlet!" dedi.

İlginçtir... "Acı hatıralarım var" diyerek hep uzak durduğu Kıbrıs'ı, nihayet 51 yıl sonra (Eylül 2025'te) ziyaret etti. Şehit arkadaşlarına gözyaşları içinde dua okudu, adeta Yavru Vatan'la vedalaştı...

Hayat mücadelesinde çok yıprandı, çok ameliyat geçirdi. Yıllar, kalbini yordu. By passlar, stentler derken... Kalp yetmezliği baş gösterdi. Büyük oğlum tıp mezunu Cankutay hastanede refakatçisi ve moral kaynağı idi. Küçük oğullarım Bora ve Batu hastaneye, "Geçmiş olsun Dedecim. Bir an önce iyileşip gelmeni bekliyoruz" yazısı astı. Kaderin garip cilvesi o güzel yazıda hep "Kalp!" çizimleri vardı. Ağabeyim Hakan, kız kardeşim Aydan, Ahmet Veysel abi, Kemal, canım yeğenlerim Esra, Levent, Emre komşumuz Hatice hanım, Taci abi, Asiye annem, Sevda hanım, bizim Orhan, Düzce Tıp Fakültesinden Ege Hoca, Düzce Belediye Başkanı Faruk Bey bir saniye olsun ilgisini esirgemedi. Gülhane'deki doktorlarımız Vedat Hoca, Cem Hoca, İlkin Hoca şifa için çabaladı.

Gel gör ki 27 Haziran 2026'da...

Düzce'den Ankara Gülhane'ye ambulansla nakledilirken hastaneye 5 dakika kala kalbi durdu. 3 kez duran kalbi, 3 kez çalıştı. Ama 4.'ye dayanamadı. Yoğun bakımda nefes alıp verirken, steril kıyafetlerle yanına giderek dua edip vedalaştık. Gelini Banu, kulağına eğilerek, "Bizi duyuyorsun, biliyorum. Haydi birlikte kelime-i şehadet getirelim" dedikten bir dakika sonra, son nefesini vererek, ebedi âleme göçtü. Elden ayaktan düşmeden, "Allah sıralı ölüm versin" niyazına örnek olurcasına bu dünyadan iyi bir insan geçti...

Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Yönetim Kurulu Başkanvekilimiz Serhat Bey başta olmak üzere, Metin ve Abdülhalik beylere, Nermin Hanıma, mesai arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, arayıp soran, acımızı paylaşan, taziyeye gelen, dua eden, isimlerini sayamadığım tüm güzel insanlara ailece teşekkürlerimizi sunuyoruz...

Gazi Cemil MÜDERRİSOĞLU, Allah rahmet eylesin... Mekânın Cennet olsun... Dua ile kal Babam...