Memleket meselesi olarak gördüğüm "algoritma dünyasını", "içerik tünellerinde bocalayan hayatları" ve "ürettiği maliyeti" anlatmaya devam ediyorum. Küresel sosyal ağların tekelindeki bu oyunda kaybeden Türk insanı, Türkiye ekonomisi ve Türk medyası...
Öyle karmaşık denklemlere girmeye bile gerek yok. Yakın örnek, yakın tarihte Avustralya'dan. Sosyal medya şirketlerinin kurduğu tezgâha karşı çıkan ülkelerin başında Avustralya geliyor. Ve bakınız, son olarak nasıl bir düzenleme hazırlığı içindeler:
Avustralya Hükümeti, "Dijital Özen/ Yükümlülük Sorumluluğu" (Digital Duty of Care) adı verilen yeni bir çalışmayı tamamlamak üzere. Ana fikirleri şöyle:
"Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube gibi platformlar kullanıcının tercihini esas alan 'algoritmik içerik akışını' kapatma seçeneği sunmalı!"
Bu tedbir yürürlüğe girerse...
Malûm platformların, bireyleri sürekli yeni içeriklere yönlendiren özel tavsiye sistemi, kişinin isteğine bağlı olarak devre dışı bırakılabilecek. Kullanıcılar, takip ettikleri hesaplardan gelen içerikleri görüp görmeme noktasında daha fazla kontrol sahibi olacak!
Avustralyalılar diyor ki...
"Sosyal medya algoritmaları yalnızca 'ilginizi çekebilecek içeriklerle' yetinmiyor. Kullanıcıları, platformda daha uzun süre tutacak içerikleri de seçiyor. Örneğin, bir kullanıcının izlediği videoyu analiz eden sosyal medya yazılımları, bireye benzeri içerikleri de gösterip, manipüle edebiliyor. Kişi, farkında olmadan 'algoritmik içerik tünelinde' kayboluyor!"
Sonrası...
Bedel ödemeden kullanılan yerel içerikler. Oluşturulan suni reklam dalgasında sörf yapan sosyal ağlar. İçerik üreticisi milli medya aleyhine sağlanan haksız kazançlar. Ve bu gelirlerin bilâbedel kaynak ülkeye transfer edilmesi!
***Bir başka dikkat çekici gelişme ise ABD'den...
***Bir de "Mobil Reklam Kimliği" (MAID: Mobile Advertising ID) konusu var.