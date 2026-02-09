Hafta sonu, "Özdemir Bayraktar: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeselinin ilk gösterimini, Baykar Milli Teknoloji Merkezi'nde izleme fırsatımız oldu.

Rahmetli Özdemir Bayraktar'ın hayatının anlatıldığı belgesel, sadece bir biyografi değil. Ya da yalnızca İHA ve SİHA'ların bugüne kadar geliştirilme süreçleri de değil. Aynı zamanda, inandığı değerlerden ödün vermeyen, idealleri uğruna kısıtlamaları, engelleri inanç ve irade ile aşan tutkulu bir mühendisin ve ailesinin tam bağımsız Türkiye için mücadelesini anlatıyor.

Türkiye, bugün dünyada savunma sanayinde öncü ülkelerden biriyse, SİHA ihracat pazarında lider konumdaysa bu kolay başarılmamıştır.

Vecihi Hürkuşların, Nuri Demirağların büyük bir irade ve inançla başlattıkları , savunma sanayi hamleleri içerden ve dışardan koordineli dirençlerle durdurulmuştu.

Özdemir Bayraktar'ın, onlardan 70 yıl sonra tekrar baş koyduğu İHA yolculuğunda aynı bürokratik engellerin nasıl karşısına çıkarıldığını tüm sahiciliğiyle belgeselde görmek mümkün.

Geçmişten bugüne Türk insanının önüne tüm alanlarda iki tür engel çıkarıldı. İlki, bürokratik, diğeri zihinsel.

Özellikle savunma sanayi, milli üretim ve kalkınma gibi başlıklarda ortaya çıkan bürokratik engeller, sıradan ve masum bir direnç gösterme şeklinde olmadı. Bu engeller, uluslararası güç merkezlerinin içerdeki uzantıları ile birlikte tasarlandı. Türkiye'nin İHA, SİHA yolculuğunda Özemdir Bayraktar ve oğulları Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın önüne çıkarılan engellerin kimler tarafından dizayn edildiğini, her hangi bir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde bugün biliyoruz.

Belgeselde de yer alıyor. Selçuk Bayraktar, 2005 yılında yaptığı konuşmada, "Bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse, Türkiye beş sene içerisinde dünyada bir numara olabilir" demişti. Bu öngörü bugün gerçekleşti. Geriye bakınca, bu sözlerin o dönemde öylesine söylenmiş ifadeler olmadığı, bir adanmışlığın, azmin ve kararlılığın ifadesi olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Bu sözleri, o dönemde karşılarına çıkarılan engellere karşı bir tepkinin de dışa vurumu olarak okumak mümkün.

Zihinsel bariyerler, "biz yapamayız" ya da "bize yaptırmazlar" ezberi ile gençlerin özgüvenin kırılması ile inşa edilmiştir. Özdemir Bayraktar'ın başardığı aynı zamanda "yapamayız" ve "yaptırmazlar" ezberinin yıkılmasıdır.

Geçmişten bugüne kendi iktidar alanlarının aşınacağını düşünen çevreler, ulusal özgüveni zedeleyerek, toplumsal direnci azaltarak, devlet ve millet arasındaki güveni aşındırarak gençlerimizin ve insanımızın motivasyonunu kırdılar. Karşılarına engeller çıkardılar. Girişimlerinin önüne taş koydular. Öğrenilmiş bir çaresizlik iklimi oluşturmaya çalıştılar.

Bugün hala gençlerimiz, "bencil", "kaygılı", "geleceğe yönelik bir umudu yok" gibi negatif tanımlamalarla etiketlenmekte ve özgüveni kırılmaya çalışılmaktadır. Bunu yapanlar, gençlerimizin yurtdışına eğitim, tecrübe vb. nedenlerle gitmesini de bu etiketlemelerine gerekçe yapmaktadır.

Bugün savunma sanayii şirketleri başta olmak üzere yüksek teknolojili ya da stratejik alanlarda faaliyet gösteren firmalarda yüz binlerce genç hayata başlıyor. Türkiye'nin yüzünü ağartacak, gurur duyacağımız işlere imza atıyorlar.

Savunma sanayi ekosistemimiz tüm dünyada hayranlıkla takip ediliyorsa, Özdemir Bayraktar ve oğullarının bu başarıda "kurucu" bir yeri var. Belgesel, bir nesil için özgüven belgesi niteliğinde. Artık "yapabilir miyiz" geride kaldı. Bir zihniyet dönüşümü yaşandı. "Daha iyisini nasıl yaparız" dönemine geçildi.

"Özdemir Bayraktar: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli, yeni nesillere mutlaka izletilmeli. Hatta, yılın bir haftası okullarda "milli teknoloji hamlesi" temasına ayrılarak bu belgesel okullarda gösterilmeli. Yeni nesillerimizin, özgüvenli, kendine güvenen, inançları ve idealleri uğruna mücadele etmenin ne demek olduğunu da bir başarı hikayesi üzerinden anlamalı.