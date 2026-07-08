NATO, tarihinin en önemli zirvelerinden birini bugün sonuçlandıracak. Zirve öncesi en büyük belirsizliklerden biri, ABD Başkanı Trump'ın NATO'nun Ankara Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı meselesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ve telefonla araması sonrasında zirveye katılacağını duyurmuştu.

Dün Ankara'ya geldi. Basın toplantısında bir kez daha "Erdoğan olmasaydı bu zirveye gelmezdim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ikili görüşmelerde ve gıyabında söylediklerini bir kez daha çok daha yüksek düzeyli ifadelerle dile getirdi. "Çok iyi arkadaşız", "Güzel kimyamız var" ve "Harika ilişkilerimiz var" gibi sözleri tekrar etti.

Karşılamada ve basın toplantısında iki liderin tutum ve açıklamalarına bakıldığında, diplomasi dili açısından Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel bir saygısının ve güveninin olduğu kolaylıkla anlaşılıyor. Hatırlayalım, daha önce İngiltere ziyaretinde kraliyet mensuplarına "davranışları" günlerce konuşulmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri tören sırasında Trump'a ne yapması gerektiğini bizzat uygulamalı olarak gösterdi.

Ziyaretin en kritik sonuçlarından biri, yaptırımların ve kısıtlamaların kaldırılması ve F-35 satışına ilişkin Trump'ın açık kapı bırakmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 meselesi ile ilgili Trump'ın daha önce söz verdiğini, "Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır" vurgusu ile hatırlattı. Bu cümlenin "kişisel bir gönderme" mahiyeti tabii ki var.

Trump'ın "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" sözünü güçlü bir siyasi mesaj olarak okumak gerekir. KAAN için kullanılacak motorların Türkiye'ye satışı ile ilgili somut gelişmelerin olmasını beklemeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "KAAN motorlarını görüşeceğiz. İnanıyorum bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir" açıklaması, kilitlenmenin çözülme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

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