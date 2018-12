ŞEREF OĞUZ

Venezüella'dayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çıktığımız Latin Amerika turunda Arjantin'den Paraguay'a geçmiştik. Son durağımız Venezüella'nın başkenti Caracas'ta Eurobuilding Oteli'nin lobisi, son derece kalabalık.

Lobide Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak'a rastlıyorum;

"Nasıl gidiyor ekonomik temaslar?" Olpak "biz işi tamamladık" diyor; "Buradaki iş dünyası ile yoğun müzakereler neticesinde, her şeyi imzaya hazır hale getirdik, geriye töreni kaldı." Türkiye Müteahhitler Birliği ile Venezüella eşdeğeri Avexcon arasında Latin pazarında ortak iş yapmak.

Namet Gıda'nın 10 bin tonluk et anlaşması, Yayla Agor Gıda'nın alım anlaşmasının Başkan Maduro'ya iletilmesi, Aba Oteli'ni 30 yıllığına kiralayan Inversiones Parla Bella firmasıyla otelin komple Türk ürünleriyle tefrişi...

Otel lobisindeki hareketlilik, bu ülke ile Türkiye arasında zaten var olan sıcak ilişkilerin yansıması adeta...

Her masada ekonomi konuşuluyor ve muhtemel ticari ilişkiler için zemin yoklanıyor.

Havatek Makine'nın rafineri yakıt tankları projesi, Siteplus, Dardanel, Ahlatçı Holding, Dorçe Prefabrik Yapı, Yüksel Tezcan Gıda, Tüm Ekip İlaç, Santek madencilik, Atak Madeni yağlar, Gökova Denizcilik şirketlerimizin işbirliği görüşmeleri...

Naz Global'in gıda paketi ve iplik ihracatı, CMC Grup'un hurda ithalatı, Öncü Güvenlik'in akıllı şehir projeleri ve benzeri gayretleri görünce DEİK'in yeni yüzünde "sonuç odaklı" çalışmalarının çok yakın gelecekte Venezüella ile ticaret hacmimizin tırmanacağına inancım artıyor.

Yeni dönemde, ekonomi STK'larımızın performansını sorgulamam, boşuna değil. Testiyi kıranla suyu getireni ayrıştırmak adına, ülke için çalışanla koltuğunu itibarına basamak yapanları bir tutmamak gerekir.

Misal Cumhurbaşkanımızın MÜSİAD'a "Afrika'yı çalışın" talimatı hâlâ kulaklarımda...

Katma değerli ihracata hizmet için Mehmet Büyükekşi'nin başlattığı TİM İnovasyon Haftası'nın yeni yönetimce sonlandırılmasına anlam veremediğim gibi TÜSİAD'ın Avrupa Birliği'ne yönelik gayretlerinin zayıflığını da anlayamıyorum.

Caracas'ta gördüğüm şudur ki çalışınca, netice alınabiliyor; DEİK örneğindeki gibi...