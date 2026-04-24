OSMAN MÜFTÜOĞLU

Eskiler "bağırsak ikinci beyindir" derken biraz abartıyor sanıyorduk. Meğer çok da haksız değillermiş. Yeni veriler bize şunu düşündürüyor: Karında işler bozuldukça, kafa tarafında da sis basabiliyor. Yani mesele sadece hazımsızlık, gaz, şişkinlik değil; bazen hafıza, dikkat ve zihinsel berraklık da bu tablodan payını alıyor.

BAĞIRSAKTAN BEYNE GİDEN GİZLİ HAT

Çok yeni ve önemli bir araştırmada bilim insanları, yaşlanmayla birlikte bağırsak mikrobiyomunda ortaya çıkan değişimlerin inflamasyonu artırabildiğini, bunun da bağırsaktan beyne giden sinyalleri bozabildiğini gösteriyor. Bu iletişim hattının en önemli oyuncularından biri vagus siniri. Yani bağırsaktan çıkan haberler doğrudan beyne gidiyor. Kurye aksarsa mesaj da bozuluyor.

HAFIZA MERKEZİ NEDEN ETKİLENİYOR?

Bu sinyallerin hedeflerinden biri de hipokampus. Yani hafızanın "yükleme ve arşivleme merkezi". Bağırsaktan gelen sinyaller zayıfladığında ya da bozulduğunda hipokampus da bundan etkilenebiliyor. Sonuç mu? "Nereye koymuştum?" sorusu biraz daha sık sorulmaya başlanıyor.

GENÇ BEYİN, YAŞLI BAĞIRSAKLA ŞAŞIRIYOR

Araştırmanın en çarpıcı kısmı deneyler. Yaşlı bireylerin bağırsak mikropları genç deneklere aktarıldığında, gençlerin hafıza performansı düşüyor. Yani beyin genç ama bağırsak mesajları "yaşlı". Ortaya çıkan tablo: Zihinsel performansta beklenmeyen bir düşüş.

GİZLİ YANGIN VE SİNYAL BOZULMASI

Bazı bağırsak bakterileri öyle moleküller üretiyor ki, vagus siniri üzerinden giden sinyalleri adeta "yavaşlatıyor". Bu da beyne ulaşan bilginin kalitesini bozuyor. Üstelik bu süreçte inflamasyon da artıyor. Yani içten içe yanan bir ateş, beyin fonksiyonlarını da etkileyebiliyor.

İYİ HABER: GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN OLABİLİR

Deneylerde en umut verici sonuç şu: Bu tablo kısmen geri çevrilebiliyor. İnflamasyon azaldığında ve vagus siniri yeniden daha iyi çalıştığında hafıza performansı da toparlanabiliyor. Bu, "unutkanlık kader değildir" demek için erken ama "yol var" demek için yeterince güçlü bir işaret.

PEKİ NE YAPALIM?

Buradan çıkacak mesaj net: Belleği sadece beyinle açıklamak eksik kalır. Bağırsak sağlığı, beslenme, hareket, uyku ve stres yönetimi işin tam merkezinde. Çünkü bazen insanın aklı başından gitmeden önce, bağırsak düzeni çoktan bozulmuş oluyor.

Kısacası karın sadece gömlek düğmesini zorlayan bir bölge değildir. Aynı zamanda beyinle konuşan, onu etkileyen sessiz ama güçlü bir merkezdir. Karın şiştikçe beyin gerçekten sislenebilir. Ve bu artık sadece bir benzetme değil.

OSMAN HOCA DİYOR Kİ.. Beyninizi korumak istiyorsanız yalnızca başınıza değil, karnınıza da iyi bakın. Çünkü bazı unutkanlıkların kapısı kafadan değil, bağırsaktan açılıyor.