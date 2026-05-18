Kalp krizini önleyebilir miyiz?

Kalp krizine karşı en güçlü silah, yaşam tarzımızda yaptığımız doğru seçimlerdir. Damar sağlığını korumak ve metabolizmayı güçlendirmek için düzenli kontrol, doğru beslenme, hareket ve kaliteli uykunun yanı sıra yeni bilimsel yaklaşımlar da umut veriyor

Duyduğumda içimi en çok sızlatan hastalık hikâyelerden biri şudur: "Hocam, her sabah düzenli yürüyüş yapan sapasağlam biriydi. Eşine, dostuna hayat dolu gözlerle bakan, enerjisiyle hepimizi kıskandıran o sapasağlam insan, üstelik çok değil daha geçen hafta checkup yaptırmıştı. Döndüğünde keyifliydi, bütün değerleri pırıl pırıldı ama sanki herşey bir anda oldu ve…"

Hiç şüpheniz olmasın, modern kardiyolojinin belki de en can sıkıcı yanılgısı o son cümledir: Üstelik hiçbir şikâyeti de yoktu. Peki yanılgımız nerede, o kriz neden geldi, bu travmayı neden yaşadık? İsterseniz gelin, yazının başlığını "Kalbimiz sürprizi sevmiyor" gibi düşünerek yukarıda soruya cevap arayalım ve unutmayalım, hiçbir kalp krizi akşamdan sabah gelmez. Nedenine gelince…

Çünkü o muazzam motor, yani kalp, tamamen iflas edip çökmeden önce asla yüksek sesle bağırmaz; sadece derinden fısıldar. Sorun şu ki, biz o fısıltıyı ya duymayız ya da duymak işimize gelmez. Arabamızın motor sesi birazcık değişince panikle sanayiye koşarız ama merdiven çıkarken nefes nefese kalmayı "yaşlandık artık" diyerek geçiştiririz.

İşte tam da bu nedenle ünlü tıp insanı Eric Topol, yıllar önce "Surprise Cardiology" (Sürpriz Kardiyoloji) kavramını ortaya attı. Bugün tıbbın o yeni ve sarsıcı vizyonu olan "Sürpriz İstemeyen Tıp" (No Surprise Medicine) kavramını ve kalbimizin o sessiz çığlıklarını nasıl duyacağımızı konuşacağız. Hazırsanız buyurun...

1- O KRİZ ASLINDA ÇOKTAN VARDI!

Açık konuşalım: Birçok kalp krizi, göğsünüzü tutarak yere yığıldığınız o telaşlı sabah başlamaz. O sinsi çöküş bazen 10, bazen tam 15 yıl önce başlar. İçerideki o sessiz inflamasyonla, inatçı insülin direnciyle, uykusuzlukla, yükselen stres hormonlarıyla ve göbek çevresindeki sessiz yağlanmayla temelleri usulca atılır. Biyolojinin en büyük ve en tehlikeli illüzyonu "Kendimi iyi hissediyorsam sağlıklıyımdır" yanılgısıdır.

Siz dışarıdan aynaya baktığınızda kendinizi harika hissedebilirsiniz ama içerideki damarınız sizden çok daha yaşlı ve yorgun olabilir. Genetik mirasımızı değiştiremeyiz ama yaşam tarzımızla epigenetik geleceğimizi yeniden yazabiliriz. 2026 tıbbı artık sadece hastalık tedavi eden bir tıp değil; risk avlayan, kriz patlamadan önce o sessiz tehlikeyi bulan kusursuz bir mühendislik projesidir.

2 - DAMARLAR YALAN SÖYLEMEZ…

Yeni nesil kardiyoloji, artık standart tahlil kâğıdındaki "Kolesterol kaç?" sorusuyla yetinmiyor. Asıl hayati soru şudur: "Damarın gerçek, biyolojik yaşı kaç?" Bazı insanların kolesterolü normal olsa bile damarları içeriden yaşlı çıkabiliyor, bazılarının ise kolesterolü yüksek ama damar yapısı şaşırtıcı derecede sağlam durabiliyor. Artık damarın biyolojik davranışını okuyan yeni şifrelere bakıyoruz.

Standart check-up'larda genellikle es geçilen Lp(a), ApoB ve hs-CRP (hassas CRP) gibi değerler son derece kritiktir. Özellikle Lp(a), genetik bir "damar sabotajcısı" gibi davranır. Kişi her gün spor yapar, sigara içmez, beslenmesi mükemmeldir ama damar içinde sessiz bir biyolojik risk dolaşıyordur. Yani bazı insanlar, evde yangın alarmı kurulmadan huzurla uyumaya devam etmektedir.

3- HANGİ PLAK DAHA TEHLİKELİ?

Eski kardiyoloji, "Damar yüzde kaç tıkalı?" diye sorardı. Yeni kardiyoloji ise "Hangi plak tehlikeli, hangisi patlamaya hazır?" diye soruyor. İşte burada yapay zekâ destekli görüntüleme sistemleri (Cleerly gibi), damarların detaylı bir haritasını çıkararak oyuna giriyor. Artık sadece darlığa değil; plağın hacmine, yumuşaklığına ve etrafındaki o inflamatuvar yangına bakılıyor. Çünkü asıl sorun plağın büyüklüğü değil, "plağın öfkesi"dir. Sadece kalsiyum skorunun sıfır çıkmasına güvenmek yetmez; duvarda duman yok diye mutfakta yangın olmadığı anlamına gelmez. Eskiden doktorlar tıkanıklık arıyordu; şimdi patlamaya hazır o biyolojik bombaları arıyorlar.

4- KRİZİN BAŞKA ORTAKLARI DA VAR

Eskiden kalp krizinin tek suçlusu kolesterol sanılırdı. Oysa bugün çok daha sinsi suç ortakları var. Bozulan gece uykusu ve telefon ekranlarından yayılan o mavi ışığın sirkadiyen ritmimizi altüst etmesi bu listenin başındadır. Ardından kronik stres, bitmek bilmeyen bilgi kirliliği ve çağımızın en büyük vebası uzun süreli yalnızlık gelir. İnanın bana, kronik yalnızlık bedende günde 15 sigara içmiş kadar biyolojik stres ve paslanma yaratır. Beden sosyal kopukluğu ve yalnızlığı biyolojik bir tehlike olarak algılar; sürekli bir "savaş ya da kaç" modunda kalarak kalbi yorar.

5- KALP KRİZLERİ NASIL ÖNLENEBİLİR?

Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın: Kalbi korumanın en ucuz ve en etkili ilacı eczanede değil, kendi kaslarınızdadır! Kas sadece estetik bir güç veya hareket sistemi değildir. Şekeri emen, yangını söndüren, beyni koruyan devasa bir "Longevity" (iyi yaşlanma) organıdır. Birçok insan banka hesabını büyütmeye çalışırken kas hesabını iflas ettiriyor. Oysa yaşlılıkta size asıl faiz getirecek yatırım o koruduğunuz kaslarınızdır. Diğer yandan tıp dünyası da boş durmuyor. Eskiden sadece kolesterol hapları varken bugün yılda iki kez vurulan biyoteknolojik iğneler (Inclisiran) veya lipit değerlerini dramatik seviyelere çeken PCSK9 inhibitörleri gibi yepyeni teknolojik tedaviler var. Ancak asıl mesele o akıllı ilaçlarla içerideki inflamasyonu da tamamen susturmaktır.



OSMAN HOCA DİYOR Kİ...

GELECEĞİN TIBBI "NO SURPRISE MEDICINE" OLACAK

Unutmayın, insan bedeni birbirinden bağımsız çalışan izole organlardan oluşmaz. Vücut tıpkı kalabalık bir WhatsApp grubu gibidir; bir organ hastalandığında, diğerlerinin telefonu hemen acı acı çalmaya başlar. Bedeniniz aslında size sürekli "yoruldum" diye e-posta iletir, küçük sinyaller gönderir; siz ise o uyarıları ısrarla spam kutusuna atarsınız. Geleceğin tıbbı "No Surprise Medicine" olacak; yani sürpriz hastalık istemeyeceğiz. Ani kalp krizini beklemeden o kriz gelmeden önce harekete geçeceğiz. Unutmayın; hayattaki en büyük lüksünüz kapınızdaki pahalı arabanız değil, hücrelerinizin içindeki o değerli biyolojik rezervinizdir! Bedeninizi dinleyin, sinyalleri ciddiye alın.



EVDE AYAKKABIYLA GEZMEK NEDEN BİR SAĞLIK RİSKİDİR?

Bilim insanları son yıllarda ev ortamına dışarıdan taşınan "görünmez kirleticiler" üzerine her zamankinden daha fazla çalışıyor. Ve ortaya çıkan ilginç bir gerçek giderek daha çok dikkat çekiyor: Ayakkabılarımız eve sadece toz taşımıyor… Mikropları, kimyasalları ve toksik partikülleri de doğrudan yaşam alanımıza taşıyabiliyor.

TABANLARIMIZDAKİ TEHLİKE!

Peki, ayakkabı tabanlarında neler bulunabiliyor?

1- Pestisit kalıntıları ve ağır metaller.

2- PFAS ("sonsuz kimyasallar") ve mikroplastikler.

3- E.coli gibi bakteriler, küf sporları ve parazitler.

4- Yol tuzları, çözücü kimyasallar, yağ ve benzin kalıntıları.

5- Hayvan dışkısı ve çevresel atıklar.

Özellikle günümüz şehir yaşamında asfalt yollar, kalabalık toplu taşıma araçları, AVM zeminleri, hastaneler, umumi tuvaletler ve sokak yüzeyleri ciddi bir mikrobiyal karışım oluşturabiliyor. Siz ayakkabıyla evinize girdiğinizde, bu görünmez karışımı da beraberinizde içeri alıyorsunuz.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Yerde oynayan çocuklar, emekleyen bebekler ve evcil hayvanlar bu partiküllerle daha fazla temas ediyor. Bazı çalışmalar, ev tozunda biriken ağır metal ve pestisit yükünün, çocuk sağlığı açısından önemli olabileceğini gösteriyor.

MİNİK BİR LONGEVITY RİTÜELİ

Belki de Japon kültüründeki bu alışkanlık sandığımızdan daha bilimsel… Kapıda ayakkabıyı çıkarmak; ev içi toksin yükünü ciddi oranda azaltabilir, alerjen miktarını düşürebilir, mikrobiyal temizliği destekleyebilir ve ev havasını daha sağlıklı hale getirebilir. Üstelik bu önlemi almak tamamen bedava!

Bazı Longevity (iyi yaşlanma) alışkanlıkları için pahalı biyoteknolojilere gerek yoktur… Sağlıklı adımlar bazen sadece kapının önünde başlıyor.



BİR SORU:

AYNI GIDA, FARKLI KİLO! PEKİ NEDEN?

Aynı salatayı yiyorsunuz, aynı ekmeği bölüşüyorsunuz, hatta gramı gramına aynı kaloriyi alıyorsunuz ama biriniz hızla kilo verirken diğeriniz o inatçı göbekten bir türlü kurtulamıyor. Sebep sadece irade zayıflığı, metabolizma yavaşlığı ya da az hareket etmek değildir. İşin merkezinde artık çok daha güçlü ve gizli bir oyuncu var: Mikrobiyota! Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca bakteri, yediğimiz o gıdayı nasıl işleyeceğimizi doğrudan belirliyor. Yani sofraya aslında tek başınıza değil, bakterilerinizle birlikte oturuyorsunuz.

BAĞIRSAKLARINIZ SİZDEN DAHA AÇ OLABİLİR

Bazı kişilerde aynı tabak pilav kan şekerini hafifçe dalgalandırırken, bir başkasında adeta metabolik bir tsunami yaratıp ciddi insülin sıçramalarına yol açabiliyor. Sonuç mu? Daha fazla açlık, bitmeyen atıştırma isteği ve hızla depolanan yağlar. İşin en ilginç yanı şudur: Gece yarısı uykudan uyanıp mutfağa yürüyen sadece siz olmayabilirsiniz; kötü beslenen bağırsak bakterileriniz içeriden "tatlı bir şeyler" diye bağırıyor olabilir. Zengin bir mikrobiyota lifleri sağlıklı enerjiye dönüştürürken, dengesiz bir bağırsak yapısı içerideki o sinsi yangını körükler. Artık yeni soru "Kaç kalori aldın?" değil, "O kaloriyi bağırsakların nasıl yorumladı?" sorusudur.

METABOLİK PARMAK İZİ DÖNEMİ

Bugün tıp dünyasında kişiye özel beslenme, yani metabolik parmak izi yaklaşımı hızla büyüyor. Geleceğin diyetleri sadece kalori hesabı değil; sürekli glukoz ölçümleri, uyku verileri, genetik yapı ve bağırsak analizlerinin kusursuz birleşimiyle hazırlanacak.

OM AGE'DE BİZ NE YAPIYORUZ?

OM AGE'de biz sadece "kan şekeri yükseldi mi?" diye bakmıyoruz; metabolik bir fotoğraf çekiyoruz. CGM cihazlarıyla gün boyu glukoz dalgalanmalarını izliyor, Lumen cihazıyla o an karbonhidrat mı yoksa yağ mı yaktığınızı ölçüyor ve mikrobiyota analiziyle bakterilerinizin sizi sabote mi yoksa destek mi ettiğini çözüyoruz. Kısacası mesele sadece tabağınızda ne olduğu değildir. Asıl hayati soru şudur: Vücudunuz o yediğinizi enerjiye mi çevirdi yoksa göbek yağına mı park etti?