Seninle asla helalleşmeyiz

Bay Kemal, bana ve yüzde 52 oranında oy veren tabanımıza gayri milli dersen seninle asla helalleşemeyiz, öğren. Eski arkadaşların bile sana haklarını helal etmiyor Benim zikzaklarım yok. Faizin yükseltilmesini savunmam. Bu konuda taviz vermem. Bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon seçim öncesinde nerelere kadar düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki güne sığdırılan Türkmenistan gezisinde, başta Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov olmak üzere Azerbaycan, İran, Tacikistan ve Pakistan devlet başkanlarıyla ayrı ayrı görüştüğü gibi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülke liderleriyle de bir araya geldi. Bu hamle, Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan yeni süreçle birlikte düşünüldüğünde, Türkiye'nin hem Kafkasya-Orta Asya ekseninde hem küresel düzeyde yeni bir oyun kurduğunun işareti... Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin Türkiye'nin yeni bölgesel ve küresel hamlelerine, iç siyasetin gündeminden inmeyen faiz-kur ilişkisinden TÜSİAD'ın tavrına, muhalefetin "gayri milli" yaklaşımından sokak çağrılarına kadar birçok soruya yanıt verdi:

(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi destekleyenlere yönelik gayri milli sözü): Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Bir sorun bakalım helal nedir, haram nedir? Gayri milli diye hitap ettiğin kişiye oy verenler, bu ülkede yüzde 52. O sebeple "Helalleşmek nedir Bay Kemal?" diye sormak lazım. Şu anda parti kuran eski arkadaşları bile Bay Kemal'e "Hakkımı helal etmeyeceğim" diyor. Bir defa önce benim sana hakkımı helal etmem lazım. Neden? Kazandığım davalar var. Avukatlarıma dedim ki: "Daha üzerine gitmeyeceğim, bu davaları iptal edin." Ben böyle yaklaşmış birisiyim. Sen bana ve bize oy veren tabanımıza gayri milli dersen, seninle asla helalleşemeyiz. Saygısızlık yapan, bizden asla helallik beklemesin.

(Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına terör örgütü FETÖ ve PKK'dan olumlu açıklama gelmesi ve "Erken seçim için elimden gelen her şeyi yapacağım" sözleri): Elinden gelen her şey neymiş? AK Parti Genel Başkanı olarak ben, MHP Genel Başkanı olarak Sayın Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Başkanı olarak Sayın Destici açıklamalarımızı yaptık. Bu işin tarihi Haziran 2023 dedik. Bunu bir kere de değil, defaatle söyledik. Kulağı var duymuyor, gözleri var görmüyor! Türkiye artık ilan edilen seçim tarihine alışacak.

(İyi Parti'nin göçmen düşmanlığı ve Sağlık Bakanı Koca'nın Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki tedavilerine yönelik çalışmalarına da karşı çıkması): Bizim böyle bir derdimiz yok. Olsa olsa Millet İttifakı'nın böyle bir yaklaşımı olabilir. Bunlar da Bay Kemal'dir, Bayan Meral'dir, HDP'dir. Bunlarda nedense mültecilere karşı, ülkemize gelen göçmenlere karşı böyle bir düşmanlık var. Ülkemizde yaklaşık 5 milyon mülteci var. Ev sahipliğimizi yapıyoruz, elimizden gelen ilgiyi alakayı gösteriyoruz. Suriye'nin kuzeyinde tek katlı briket evler yapıyoruz. Bu briket evler öyle bir ateşleme meydana getirdi ki, bazı ülkeler "Bize bir proje sunun, tek katlı değil iki katlı, üç katlı konutlar yapalım" diyor. Şimdi bunun çalışması içindeyiz. Biz o merhametsizliği yapamayız.







FAİZ İNECEK BU İŞİ BAŞARACAĞIZ



İktidara geldiğimiz günden itibaren, belki de tarihimizde ilk kez kendi ihtiyaçlarımıza, önceliklerimize uygun bir ekonomi politikası izledik. Bu adımları attıkça, vesayetçilerin dirençleriyle, ekonomimize yönelik saldırılarla karşılaştık. Bizi kendi çizgilerine çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermedik. Felaket tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ülke dünya ortalamalarının üstünde oranlarla borçlandırıldı. Bu bağımlılık demekti. Ekonomik olarak bağımlı ülke, kendi politikalarını hayata geçiremez.

Son günlerde kur üzerinde, iktisadi temelleri bulunmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları, yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. Devamlı "Faiz sebep, enflasyon neticedir" diyorum. Geçmişte gecelik faizlerin 7 bin 500'lere vardığını gördük. CHP'nin sözcüsü de o dönemin faillerinden. Bay Kemal grup konuşmalarında "Faizi 1'e indirin, sizi destekleyeceğiz" dedi. Şimdi faizin inmesine karşı. Tayyip Erdoğan en başından beri "Bu faiz inecek" diyor. Bu işi başaracağız. Göreceksiniz seçim öncesi enflasyon nerelere düşecek.



KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYİZ



Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Biz milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz.







ÜZERİNE GİDECEĞİZ



Stokçuluğun yapılması kesinlikle yasaktır. Sanayide yedek parçaları depolama yöntemiyle piyasadan çeken ve üretimi engelleyen ahlaksızlar var, edepsizler var. Arkadaşlara şunu söyledim: "Eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle biz bu işin üzerine gidelim." Stokçuluk dinimizde de yasaktır.



NEDEN YATIRIM YAPMIYORSUNUZ?



TÜSİAD'a şunu söyledim, "Hadi buyurun, para sizde, finans sektörü sizde. Niye yatırım yapmıyorsunuz? Sizden bir şey istiyoruz; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Ama siz tam aksini söylüyorsunuz." "Faizi düşürelim", yok... Yatırım yapacak olanlara gerekli destekleri vermeye hazırız. İşsizliğin en önemli çözümü istihdam, üretim, ihracat.

İhracatta hiçbir dönemde olmayan bir sıçramayı yaptık. Enerjide bırakın bir gemiyi, bir sandal yoktu. Şimdi sismik araştırma gemilerimiz var. 4 sondaj gemimiz var. Kendi sularımızda keşifler yapıyoruz.







GÜZEL GELİŞMELER OLACAK



(Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin ziyareti): Muhammed bin Zayed'le 2011'de görüşmemiz olmuştu. Ondan sonra bazı değişik dönemler yaşadık. Ama ipleri koparmadık. İstihbarat teşkilatlarımızın ilişkisi ile ticari ilişkilerimiz devam etti. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir dönemin başlamasına ve bunu kalıcı kılmaya vesile olan bir adım oldu.

(İsrail ve Mısır'a büyükelçi atanması) Kararımızı verdiğimiz zaman büyükelçileri de atayacağız. Bu ülkelerde büyükelçi yok ama maslahatgüzar var. Bu adımları da peyderpey belli takvim içinde atmış olacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız.

(Ukrayna sınırında 100 bine yakın Rus askeri bulunması): Burada bizim tavrımız belli. Kırım Türkleri ile alakalı bölgede barışın egemen olmasından yanayız. Sayın Putin'le bu tür konuları görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın.



TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDAN BAZILARI RAHATSIZ



2013'te "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" demiştim. Bunu şu anda yakalamış vaziyetteyiz. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olanlar var. Rusya rahatsız oldu diyemem. Çünkü cuma günü İlham Aliyev kardeşimiz, Paşinyan'la birlikte Putin ile toplantı gerçekleştirdiler. Aliyev kardeşim toplantının verimli geçtiğini söyledi. Aras Nehri boyunca demiryolu, karayolu yapımı konusu çözüldü. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve kabulü halinde Gürcistan'la bu 6'lı platformun devreye girmesi, bölge barışını ispatlamış olacak.







TEKNOFEST KUŞAĞINA İHTİYACIMIZ VAR



Bizim Teknofest kuşağına ihtiyacımız var. Teknofest kuşağı zekâlarıyla, teknolojik ve bilimsel çalışmalarıyla şu anda çok ciddi bir yarış içerisinde ve maşallah her tarafı duman ediyorlar. Biz geldiğimizde seçme ve seçilme yaşı 30'du. Biz bu seçme ve seçilme yaşını önce 25'e, sonra 18'e indirdik. Gençleri düşünen, gençlerle yatıp gençlerle kalkan parti AK Parti'dir. Bizim ecdadımız Fatih, İstanbul'un fethini 21 yaşında gerçekleştirdi. Bu milletin büyükleri 20'li yaşlarında büyük bir fetih gerçekleştiriyorsa bu milletin tevarüs ettiği emanetle biz Allah'ın izniyle her işi başarırız.



MUSEVI VATANDAŞLARIN HANUKA BAYRAMI'NI KUTLADI:



HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN KARŞISINDA DURUYORUZ

BAŞKAN Erdoğan, Musevilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın binlerce yıldır farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz."