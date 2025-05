Saraybosna'da Zenica kantonunda bir çocuk şenliğindeyiz. Bu yıl 12'ncisi düzenleniyor. Çocuklar misafirlerini, "Zenica'ya hoş geldiniz..." ışıklı panolarıyla karşılıyor. "Tercihim Türkçe" diyen yaklaşık 6 bin çocuk bir arada. Salon o 6 bin çocuğun sevinç çığlıklarıyla inliyor; Ellerinde Türkiye ve Bosna bayraklarıyla kimi Viasco'dan, kimi Breza'dan kimi de Bosna'nın en ücra köyünden bu şenlik ve "Kardeşlik dilinde buluşmak" için gelmiş... Türkiye'nin birçok kenti ve ilçesi de onları yalnız bırakmamış. İstanbul'dan, Konya Karatay'dan, Bursa'dan, Balıkesir'den gelen çocuklar Bosnalı kardeşleriyle buluşmuş...

23 Nisan Atatürk'ü Anma ve Çocuk Bayramı bizde neyse burada Bosnalılar için bu şenlik de o... Saraybosna'nın değil, aynı zamanda Balkanların en büyük çocuk şenliği... Bölgede 6 bin çocuğu bir araya getiren başka bir etkinlik yok. Yanımda oturan bir Bosnalı şöyle diyor:

"Bosnalı çocukları bugünü bir yıl özlemle bekliyor."

Şimdi gelelim bu muhteşem çabanın altındaki imzaya... Türkiye'nin yumuşak gücü, Türkçeyi, sanatı, edebiyatı ve değerlerini dünyayla buluşturmak için 80'i aşkın ülkede hizmet üreten Yunus Emre Enstitüsü... Saraybosna da 2009 yılında bu kurumun ilk adım attığı dünya ülkesi. O günden bu yana da 50 bini aşkın Bosnalı yetişkini ve çocuğu Türkiye ve Türkçeyle buluşturmuş.

Özellikle Saraybosna ve Balkanlar'da tam da Yunus Emre adına yakışan bambaşka bir Yunus Emre Enstitüsü rüzgarı esiyor.

Enstitünün yeni başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, bir süre önce kurumun adını kirleten olaylara inat, yepyeni bir yol haritasından söz ediyor:

"Bugün dünyanın 80 ülkesinde varız. Ama Bosna'daki Yunus Emre Enstitümüz bizim ilk göz ağrımız. Burada sadece şehir merkezlerinde değil köylerinde de varız ve büyük ilgi görüyoruz. Başkaları da uğraşıyor ama bizim bu topraklarla, burada yaşayan, direnen insanlarla hem tarihsel ve dini bağlarımız var hem de çok nitelikli ve güçlü bir ekibe sahibiz. Bu yüzde bölgenin en büyük çocuk şenliğini biz yapabiliyoruz."

Binlerce çocuğu hem Türkiye'den hem de Bosna'dan büyükleri de yalnız bırakmıyor. Zenica Arena'da düzenlenen şenliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic ve çok iyi Türkçe konuşan Maliye Bakanı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve çok sayıda iş insanı ve gazeteci de çocukları yalnız bırakmadı.

Dikkatimi çekense biraz ilerimizde Zenica Başbakanının maliye bakanıyla birlikte oturuyor olmasıydı. İlginçtir Bosna'nın 12 kantonu ve 12 başbakanı var. Tabi her başbakanın bir de kabinesi var. İşleri hiç kolay değil ama Türkiye'yle aralarındaki yüzlerce yıllık bağın önemli olduğuna vurgu yapan Başbakan Nezir Piviç şöyle diyor:

"Türkiye'yle ilişkilerimize özel önem veriyoruz. Bugün burada tüm Bosna Hersek'ten gelen Türkçe öğrenen öğrencileri ağırlıyoruz. Zenica'nın yıllardır bu etkinliğe ev sahipliği yapıyor olması beni memnun ediyor. Bu da bizim kimliğimizi ve misafirperverliğimizi yansıtmaktadır. Burada her zaman hoş karşılanırsınız."

Geride güzel çocuklar ülkesi Saraybosna'yı bırakmadan Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'in kabrini de ziyaret ediyor, Fatiha okuyor ve öyle ayrılıyoruz.