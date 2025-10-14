Bütün gözler Gazze'de barışa giden gerçek bir ateşkesin hayata geçirilmesini beklerken, biz de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekili grubuyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'dayız... Dünyanın sorunları bitmiyor. Daha yola çıkmadan, Pakistan-Afganistan sınırında çatışma haberlerini duyduk. Gerçi o çatışma kısa sürede durduruldu ama Pakistan'da bir değil, birden fazla Hindistan, İran hatta Çin'le yaşadığı dış sorun var ve iç siyasi gerilimler de bitmek bilmiyor.

İçeride bir yanda Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP), diğer yanda Belucistan Kurtuluş Ordusu ile Pakistan yıllardır savaşıyor. Ağırlıkla Afganistan üzerinden Pakistan'a saldıran bu iki örgüte Hindistan ciddi destek veriyor.

Tam da bu sorunlara karşı Pakistan'ın dirençli olması için Türkiye- Azerbaycan ve Pakistan arasında 2021'de başlatılan ama pandemi ve başka gerekçelerle ara verilen üçlü bir ittifak meselesi vardı. Üç dost ülkenin meclis başkanlarını 4 yıl aradan sonra İslamabad'da buluşturan da bu stratejik hedefti.

Çünkü bu üç dost ülke, hem Avrasya enerji jeopolitiğinin merkezinde yer alıyor hem de Çin'in yeni "İpek Yolu" projesinin kilit ülkeleri...

Böylesi önemli bir arka plana sahip ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğini belirten Meclis Başkanı Kurtulmuş, geleceğe dair umutlu olduğunu söylüyor ve şöyle diyordu:

"2021'deki ilk adımdan sonra ara verilince çok konularımız birikti. Bunları paylaşmak, konuşmak için buradayız. Azerbaycan'la biz 'Bir millet iki devlet' diyoruz. Pakistan'la da bir millet iki devlet gibiyiz. Bunu Pakistan Meclisi'nde söyleyeceğim, şimdi üçümüz bir millet üç devlet oluruz ve inşallah her konuda mükemmel ilişkilerimizi parlamentolar düzeyinde en üst seviyeye çıkartırız. Toplantılarımız da olumlu bir ajandayla sonuçlanacaktır."

Geziye katılan milletvekillerinden Ali Şahin'le de ayaküstü sohbet ediyoruz. Üniversiteyi Karaçi'de bitiren Şahin, hem Pakistan'ı iyi tanıyor hem de bölgeyi yakından takip eden bir milletvekili.

Şahin, üç ülke arasındaki ilişkinin son dönemde özellikle de Karabağ Savaşı ile yeni bir boyut kazandığına dikkat çekti:

"Türkiye ile Pakistan arasında kadim bir dostluk ve kültürel ilişki vardı. Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'na Pakistan'ın ciddi destek vermesi, üçlü mekanizmanın oluşmasına zemin oldu ve geliştirilmesi adımları atıldı. Aslında İran da bunun bir parçası olmak istiyor. En son yapılan toplantıda bunu söylediler ama bazı rezervler olduğu için bekleniyor."

Pakistan kendi içinde siyasal gerilimler yaşasa da, bölgesel ve küresel meselelerde dik bir duruş sergiliyor. Pakistan'ın Türkiye'yle özel ilişkiye sahip olması, Hindistan saldırısını püskürtmesi, Gazze'deki İsrail soykırımına karşı Müslüman ülkelerle ortak hareket etmesi ve en son Suudi Arabistan'la stratejik güvenlik anlaşması yapması, bölgede yeni dengelerin kurulacağına işaret.

Bu perspektiften bakınca Türkiye- Azerbaycan-Pakistan fotoğrafı, çok daha anlamlı ve önemli oluyor...