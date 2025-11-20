CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün Meclis grubunda yaptığı konuşmayı izlediniz mi bilmiyorum ama bir siyasetçinin ülkenin gözünün içine baka baka, "İmamoğlu Suç Örgütü" dosyasında yer alan en büyük "soygun" iddiasının kilit ismi Murat Gülibrahimoğlu'nu pervasızca savunması akıl alır gibi değildi.

"Beş yıl boyunca Cebeci'den Kocaeli'ne kadar 100 kilometre kamyon kuyruğu olacak, bunu bir tek Akın Gürlek görecek."

Duyduklarıma inanamadım. Özel, iddianamede yer alan en kirli ve en çok paranın döndüğü toprak döküm olayını, hiçbir "vurgun" yokmuş gibi savundu. Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu İmamoğlu'nun deyimiyle Özel'i dinlerken "kanım dondu"... Çünkü bu konu ilk kez bu köşede 12 Nisan 2025'te "İBB'de Ahtapotun Kolları" yazısında yer almış ve toprak dökümünde devasa bir soygun yaşandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Arkasından iddianamede de bu soygun bütün boyutlarıyla ele alınmış, hatta İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız, şu çarpıcı bilgileri vermişti:

"Yapılanma alanı Cebeci hafriyat alanıdır. Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü, Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte Cebeci döküm sahalarından gelen sıcak paranın kontrolünü sağlıyorlardı. Buraya giden hafriyat yaklaşık İstanbul'un tüm hafriyatının yüzde 70'idir. Buranın yıllık cirosu 150-200 milyon dolar civarındadır. Bu paraların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nundur. Ekrem İmamoğlu döküm sahasındaki işlerin gayri resmi eşit ortağıdır."

Bu gerçeği bile bile Özel'in Gülibrahimoğlu'nun avukatlığına soyunması herhalde bilgi eksikliğiyle açıklanamaz. Başka bir şey olmalı!

İddianamede yer alan diğer konularda farklı şeyler söylenebilir ama bu konudaki rezilliğe sahip çıkmak gerçekten akıl alır gibi değil.

Anlaşılan Özel yine baltayı taşa vurdu ve cevabını da Başkan Erdoğan'dan aldı:

"Bugün İstanbul'a ve şehrin kaynaklarına karabasan gibi çöken bir suç şebekesinin hukuki akıbetini hiç utanmadan siyasi kumpas olarak yaftalıyorlar. (...) Bu davanın avukatlığı Sayın Özel'e hayırlı uğurlu olsun. Şebekenin başıyla aralarındaki vekâlet ilişkisi zaten biliniyordu."

Tablo gerçekten vahim. Ortada İstanbul Cebeci'de İmamoğlu'nun en yakın iki adamı, Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun yönettiği vahşi bir toprak dökümü ve vahşi bir rant paylaşımı var.

Aylar önce gittiğimde aynen şunları yazmıştım:

"Bir süre önce İstanbul'un Sultangazi Belediyesi sınırları içindeki Cebeci Köyü'ne gittim. Çevresi toprak tepeleriyle kuşatılan köy kahvesinde köylülerle sohbet edince şaşkına döndüm. Fatih Keleş burada da karşıma çıktı. Köylüler, çevrede iş yapanlar, Keleş'ten söz ediyor ve 'araba bagajlarında çantalar dolusu paraların' ona taşındığını söylüyordu."

O gün yazdığım bu bilgiler büyük fotoğrafın çok küçük bir parçasıydı. İddianamede Ertan Yıldız'dan Adem Soytekin'e, Gülibrahimoğlu'nun mali müşaviri Cem Çelik'ten petrolcü Sarp Yalçınkaya'ya kimi banka hesaplarındaki milyarları, kim özel uçaklarla yurtdışına taşınan paraları ya da çıkılan özel gezileri, kimi de milyarlarca liranın döndüğü naylon faturaları anlatıyor. Sadece bu dosya bile utanma duygusu olan için yeter de artar bile.

Ne yazık ki bu özel uçuşların çok özel kamu yöneticisi konukları da var. Birkaç gündür iddianamenin sadece toprak döküm bölümünü okumaya, anlamaya çalışıyorum. İzni bile olmayan, çevre açısından tam bir doğa felaketine yol açan ve herkesin gözü önünde devam eden devasa bir rant olayından söz ediyoruz.

Bu kirli olaydan kimlerin beslendiğini ve kimleri içine çekeceğini yargılama sürecinde çok net göreceğiz...