Başkan Erdoğan bir süredir, "Dünyada Türkiye rüzgârı estiğini" söylüyor. Bunu da Kanada ya da Almanya başbakanlarının sözlerinde, Ortadoğu veya Afrika'daki siyasi sahalarda görüyoruz. Liderlerin dilinden, siyasi uzmanların analizlerinden Türkiye eksik olmuyor.

Dönün iktidar olacağını söyleyen ana muhalefet partisi CHP'ye bakın, orada tam tersi rüzgârlar esiyor. Parti içi iktidar savaşı ve ihraçlar sürüyor, yolsuzluk ve çökme hikâyeleri bitmek bilmiyor. Soruşturmalar, açılan davalar bir yana, yeni yeni "rüşvet ve çökme" iddiaları izleyenlere "Bu kadarı da olmaz" dedirtiyor.

FETÖ soruşturmaları için geldiğim İzmir'de nereye baksam, kiminle konuşsam ya kooperatif olayındaki gibi bir yolsuzluk skandalından söz ediliyor ya da operasyonlar sürmesine ve bütün gözler CHP belediyelerinde olmasına rağmen pervasızca devam eden ihale kıyaklarından, "çöküş" hikâyelerinden yakınılıyor.

İşte o çöküş hikâyelerinden biri İzmir'in Balçova ilçesi sınırları içinde yaşanıyor. Çeşme'ye otomobille gidenler iyi bilir, yol üstünde bir AVM var, Selwey Outlet... Sahibi işadamı Mehmet Tekinalp görünüyor.

Görünüyor diyorum; çünkü neredeyse 6 yıldır alışveriş merkezinin iki tarafında çok iyi iş yapan iki petrol istasyonu deyim yerindeyse işgal altında. Sahibi Tekinalp ise bu durumu "çökme" diye niteliyor. Sanki İstanbul'daki "ekosistem" buraya taşınmış gibi.

İşin içinde CHP'nin etkili isimleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Petrol Ofisi gibi küresel bir şirket de var. Karmaşık ve bir o kadar da skandallarla dolu bir "çökme" hikâyesi bu... İşadamı Mehmet Tekinalp yaşadığı çaresizliği öfkeyle anlatıyor:

"İzmir Büyükşehir'e mal sahibi olarak ben başvurdum. Diyorum ki istasyonun kontratı yok. Buraya çökmüş, işgalci yani. Belediye gelip tespit ediyor işgalci olduğunu. Adama 15 gün süre veriyor. Eğer bunları yerine getirmezsen iptal edeceğim diyor. Ama bunu bir türlü yapmıyor. 15 gün, bir ay, üç ay derken yıllar geçti."

FETÖ TAKTİĞİ DEVREDE

Bu noktada devreye oğlu istasyon sahibinin avukatı olan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın girdiğini söyleyen Tekinalp şöyle devam ediyor:

"Amaç mahkeme kararının uygulanmamasını sağlamak ve geciktirmek. Burada ayda bir milyon dolar kira geliri olan bir yerden bahsediyoruz. Rant büyük yanı. Sonunda İzmir Büyükşehir Meclisi de devreye sokuldu. Ancak meclis iptal kararı vereceğine FETÖ taktiğiyle men kararı verdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Ters bir işlem yapıyorlar ki idare mahkemesi yürütmeyi durdurma versin. Oysa belediye meclisi önce iptal kararı vermeliydi."

HUKUKSUZLUK VAR

Ortada görevini yapmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve dağıtım firması Petrol Ofisi vardı. "İkisi de ölü taklidi yapıyor" diyen işadamı Tekinalp, gizli tanık değil açık tanık olarak ifade vermek için cumhuriyet savcılığına başvurduğunu söylüyor:

"Burada haksız, hukuksuz ve hadsiz bir durum var. Hepsi de belgeli. Kısacası ne biliyor musunuz; mala çökme var! Buna göz yuman da CHP'li isimler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi. Gizli tanık olmama gerek yok. Ben açık konuşuyorum ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Ayrıca gidip CHP'li Levent Yıldır ve Barış Kırcı'ya da söyledim."