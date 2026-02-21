Son iki yılda yapılan yolsuzluk, rüşvet ve yasadışı bahis operasyonlarında ortaya saçılan paralar, zenginlikler, lüks hayatlar ve tabii ki rezillikler izleyenleri dehşete düşürüyor. Birkaç gün önce yazdım, adı CHP'nin "şaibeli kurultayı"na da karışan Taç Döviz'in sahibinin oğlu, arabasındaki 30 milyon doları çaldırdı. Rakama ve saklanan yere bakın.

Aynı fütursuzluğu "Organize Suç Örgütü" lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun oluşturduğu ilişkiler ağında da görüyoruz. Alınan rüşvetler, verilen ihaleler, lüks hayatlar ve jet uçağında uyuşturuculu rezillikler insanın kanını donduruyor.

Öyle pervasızlar ki, İBB iddianamesinde "Kafa Koparan" Fatih Keleş ile "VIP Yakup" arasında, İstanbul Boğaziçi'ndeki bir işadamıyla ilgili şu minvalde bir konuşma geçiyor:

"Ne kadar isteyelim, 20 milyon dolar uygun mu?"

Sanki basit bir rakamdan söz ediliyor. İsteyenin arsızlığı bir yana, o işadamı ne kazanıyor ki 20 milyon dolar rüşvet verebiliyor... Bu tablo Türkiye'nin dünyadaki görünümünü de kirleten en önemli göstergelerden biri.

Bu fütursuzluğa yol açanlar ile ülkenin kılcal damarlarına kadar sızan darbeci FETÖ yapılanması arasında örgütsel bir ilişki var mı bilemem ama bir paralellik olduğu çok açık. Tıpkı FETÖ ile Batı çürümüşlüğünü gözler önüne seren Epstein skandalı arasındaki ilişki gibi. Son günlerde bu ilişki İngiliz basınının gündeminde.

Şimdi gelin Epstein skandalına karıştığı için Kraliyet Ailesi'nde depreme yol açan ve tutuklanan Prens Andrew ile daha önce ipucunu verdiğim FETÖ'cü Selman Türk arasındaki ilişkiye ve bir dolandırıcılığın ayrıntılarına yakından bakalım.

Bu ilişkide de inanılmaz paralardan söz ediliyor. İngiltere'de yaşayan FETÖ kaçkını Selman Türk, İzmir'in önemli FETÖ'cülerinden eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in ne kadar parasını dolandırmış biliyor musunuz? Tam 40 milyon sterlin...

Olay aslında yeni değil, 2019 yılına kadar uzanıyor ve bir ucunda Prens Andrew, diğer ucunda da tescilli bir Türkiye düşmanı olan eski karısı Sarah Ferguson var.

O günlerde The Guardian ve İngiliz The Daily Telegraph gibi çok sayıda İngiliz gazetesinde bu olay manşet oldu. Özet olarak şunlar yazıldı: York Dükü Prens Andrew'un İngiliz pasaportu almak isteyen Nebahat Evyap İşbilen'den 750 bin sterlin rüşvet aldığı iddia edildi. İddialar İşbilen'in, ödemeleri yaptığı iddia edilen Selman Türk'ü mahkemeye vermesi üzerine ortaya çıktı.

Gazeteler, Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson'un Selman Türk'ten aldığı "şüpheli" ödemenin 40 milyon sterlinlik uluslararası yolsuzluğun bir parçası olduğunu yazdı.

Rakama bakın, Selman Türk denilen FETÖ'cü tam 40 milyon sterlin dolandırmış.

Peki kimi dolandırmış? Bir başka FETÖ'cüyü, cezaevinde olan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'i... FETÖ'cü İşbilen de, İngiltere'deki mahkemede 90 milyon dolarlık servetine el konulacağından korktuğu ve Türkiye'den kaçırması için Selman Türk'e 40 milyon sterlin verdiğini ve dolandırıldığını anlatmış. Hatta mahkemeye o tarihlerde Pensilvanya'ya kadar gittiğini, FETÖ elebaşı Gülen'e söylediğini ama dinletemediğini de söylemiş.

Rakamlar da ilişkiler de dehşet verici.

Manisa'nın etkili siyasetçileriyle dost olan Mustafa Türk'ün oğlu olan Selman Türk aynı zamanda "FETÖ'nün Londra'daki bankası" olarak bilinen ve bir süre İngiltere'de dijital bankacılık faaliyeti yürüten ama sonra batan Heyman AI'ın da sahibiymiş.

Bu olayın izi Türkiye'de sürülür ve biraz derinleşirse kim bilir daha ne kirlilikler ortaya çıkar. Bu yüzden yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve ekibinin, İstanbul'da başlattıkları "temiz eller operasyonu" devam etmeli ve Türkiye'nin yolsuzluk sıralamasındaki yeri bir an önce değişmeli.