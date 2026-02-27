Dünya altüst olsa da CHP'nin gündemi hiç değişmiyor. İhraçlar, şaibeli kurultay kavgası, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddiaları birbirini izliyor. Son dönemde bunlara sarsıcı bir konu daha eklendi: CHP'li belediye başkanlarının istifa edip AK Parti'ye geçmeleri.

Her istifa ve her geçiş CHP'yi derinden sarsıyor. Bu sürecin en sarsıcı olanı ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifası ve AK Parti'yi geçmesiydi.

Bu düzeyde bir geçiş beklenmediği için de başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere yönetim deyim yerindeyse abandone oldu ve akıl almaz bir saldırı kampanyası başladı.

Çerçioğlu'nun gündeme taşıdığı Kuşadası imar rantı dosyası belki İBB dosyası kadar büyük değildi ama hem istifaya yol açması hem de CHP'deki rantçı ortaklığı deşifre etmesiyle çok ses getirdi. Aradan 6 ay geçmesine rağmen de unutulmadı ve Çerçioğlu'na yönelik saldırılar devam etti.

Peki Çerçioğlu geçen 6 ayda geriye dönüp bakınca ne düşünüyor?

Çerçioğlu'yla makam odasında konuşurken üzerinden büyük bir yükün kalktığını hissettiren bir rahatlıkla yeni projelerinden söz ediyor. Özellikle "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" dediği iki projesini ise coşku ve heyecanla anlatıyor:

"Son altı ay içinde, çok önemli işlerin startını verdik. En önemlisi de Aydın'ın yıllardır özlemi olan havaalanı kararı. Burada sizin aracılığınızla Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aydın'a böyle bir müjdeyi verdi. Biz yılda 350 pilot yetiştiriyorduk ama havaalanımız yoktu. Bu bizim için müthiş bir şey. Beni çok heyecanlandıran ikinci proje ise Aydın banliyö hattı projemiz. Bunu da TCDD ile yapıyoruz."

Çerçioğlu, Aydın'ı bölgenin parlayan yıldızı yapacak çok sayıda projeden söz ediyor. Bense sözü siyasete ve 23 yıl içinde kaldığı CHP'ye getirip 6 ay sonra nasıl baktığını merak ediyorum.

İçinde sitemi de barındıran bir tespit yapıyor:

"Sonuçta CHP'de yirmi üç yıl siyaset yaptım. İnsanlar siyasette konuşurken iki-üç kere düşünmeli. Her aklına geleni söylememeli. Liderler için özellikle bu çok geçerli. Herkesin çoluğu çocuğu var."

Peki geriye dönüp baktığında CHP'deki "bozulma" anını nereden başlatıyor?

"Kırılma kurultayla başladı diyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu Bey bu konularda hassastı. Kurultay davasının sonucu ne olur bilemem. Ama var, tabii ki var. Öyle olduğunu düşünüyorum. Siyasetçi bazı şeyleri tahmin eder, hisseder. Ben hizmetlerimle anılmak isterim, kötü hatıralarla değil."

O kötü hatıralardan biri de istifasına yol açan "Kuşadası rant dosyası"ydı. Şu sözleri ders niteliğinde:

"Keşke o zaman Sayın Genel Başkan Özgür Özel beni ciddiye alıp dinleseydi. Bugün belki bu durumda olmazdı Cumhuriyet Halk Partisi. Biz her şeyi kendisine anlattık. Kuşadası Belediyesi'nden bize 565 futbol sahası büyüklüğünde bir imar revizyonu geldi. Bizim belediye meclisi bunu reddetti. İşte ondan sonra kıyamet koptu."

"Neden?" diye sorunca da şu cevabı veriyor:

"Kuşadası'nda, 565 futbol sahası büyüklüğündeki bir yerde imara aykırılıklar ne demek? Rant demek. Açık, net. Yapması gereken neydi genel başkanın? Buraya iki tane müfettiş göndermek, olayı araştırmak. Bu kadar basit."

Özgür Özel'in tepkisizliğini de şöyle yorumluyor ve çarpıcı bir örnek veriyor:

"Hiç tepki vermedi. Bakın, ben size bir şey daha anlatayım. Aynı böyle bir imar konusunu o zaman genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu'na telefonla iletmiştim. Üstelik bu kadar da büyük değildi. İmara aykırı durum olduğunu söyledim. Hiç uzatmadan şu cevabı verdi: 'Hemen şimdi gidiyor, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyorsun' dedi. Belediye yine bizim belediyemiz, parti de aynı. Genel Başkan, 'Bu benim partilim, şu bu' demedi. 'Git gereğini yap' dedi ve karar iptal edildi."