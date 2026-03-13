Dünyanın gözü kulağı İran'a saldıran, bölgeyi ateşe veren ve dünyayı tehdit eden ABD-Siyonist İsrail ittifakında, CHP'lilerin gözü kulağı ise Silivri'de... Hatta Silivri'de yatıp kalkan, "liderin" maket odasına türbe muamelesi çeken CHP'liler bile var. Sadece onlar mı? Mahkeme başladığı günden itibaren canhıraş harekete geçen, onlarca belgeli, tanıklı yolsuzluklar üzerine tek laf etmeyen "solcu" ve "muhafazakâr maskeli" çok sayıda gazeteci de var.

Gazetecilik hassasiyeti konusunda nasıl meraklılar bilemezsiniz?

"İmamoğlu Suç Örgütü" mahkemesi başladığı andan itibaren onlar, avukatlarını aratırcasına müthiş bir algı oluşturmaya, savunma yapmaya ve tarih bilgilerini dökmeye başladı. Cumhuriyet dönemi yargılamalarından Ergenekon-Balyoz davalarına kadar bütün davalar birer birer hatırlandı ama hiçbiri dönüp CHP'li müteahhit Ali Nuhoğlu'nun itiraf ettiği, "İstanbul Boğaziçi'ndeki üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon TL'ye verdim" sözünü hatırlamadı.

Hiçbiri toprak dökümünden belediyeye aktarılması gereken 150-200 milyon doların Murat Gülibrahimoğlu'na gittiğini, ortağının da Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen ikinci adam Ertan Yıldız'a kulak vermedi.

Medya AŞ ihalelerinde dönen milyonları, Boğaziçi'nde haritacı Yakup Öner'in zenginlerden toplayıp "sisteme" aktardığı milyon dolarları sorgulamadı.

Hiçbiri dönüp "sıvacı" Adem Soytekin'in 2014'te Beylikdüzü'nde başlayan ve İBB döneminde devam eden "çökme" olaylarını görmedi.

Hiçbirinin kapsama alanına, iddianameye göre İstanbul'u haraca bağlayan, CHP'nin il binasının alınışına çanta çanta para taşıyan "Kafa Koparan" Fatih Keleş girmedi.

Hatta hiçbiri bir kere bile olsun bunca ses getiren yolsuzluk iddialarını köşesine taşımadı.

Ama karşı kampta gördükleri bir siyasetçinin eski bir suçluyla çektirdiği fotoğrafı üzerinden günlerce linç edilmesi hiç umurlarında olmadı.

Şimdi tutturmuşlar, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yargılanıyor, bu dava siyasidir" diye... Elbette siyasi tarafı da var; çünkü yargılananlar siyasi. Ancak mesele o aktörlerin "siyasi" olması ve siyasi söylemleri değil, "yolsuzluk" iddiaları. Bu yüzden İmamoğlu'nun tutuklanmasını, "Hukuki bir olay olarak tarif etmek mümkün değil" demek gerçeklerin üstünü örtmektir.

Oysa her şey gözümüzün önünde oldu, yargılamanın başlayacağı bilindiği için İmamoğlu biraz zorlayarak, biraz yalvararak kendisini CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yaptırdı. Ne güzel iş, kendini cumhurbaşkanı adayı ilan et, yolsuzluk iddiasından sıyrıl.

Artık yolun sonuna gelindiği ilk duruşmada görüldü. İmamoğlu, savunmasının merkezine şovu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de siyasetinin merkezine Silivri'yi koyarak, Türkiye ve dünya gündeminden koptuklarını ve bir kez daha CHP'yi siyasi intihara sürüklediklerini gösterdi.

Belki de CHP için en hayırlısı bu.

***



1 MİLYON 200 BİN DOLAR

Silivri'de başlayan duruşmaların ilk gününde eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu konuştu, avukat Hüseyin Ersöz de savunma yaptı. Kamuoyu bu iki ismi iyi tanıyor. Bu köşede de çok yazıldılar. Eski defterleri açmayacağım ama Erdoğdu'ya, iddianamede yer alan 1 milyon 200 bin dolar rüşvetle ilgili küçük bir hatırlatma. Vera Hereko şirketinin sahibi Serkan Aydın anlatıyor:

"Para çıkışı bana yapıldı. Söylediği tutarı doğru olarak hatırlıyorum. Ben de bana çıkış yapılan bu parayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı kreşler için bağış yapmamı isteyen Aykut Erdoğdu'ya elden verdim."

Avukat Hüseyin Ersöz'ü de bir süre önce gazeteci Enver Aysever'in "Hırsızın elini sıkmam" sözüyle ilgili "yalan" tanıklığıyla hatırlıyoruz. Onu yalanlayan da bizzat Aysever'di.

***



AYSEVER'E GEÇMİŞ OLSUN

Sevgili Enver Aysever nihayet özgürlüğüne kavuştu. Tutuklanmaması gerekirken hakaret suçlamasıyla yaklaşık üç ay cezaevinde kalan Aysever, dün serbest bırakıldı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.