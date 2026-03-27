Henüz ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor ama olumlu sonuçlansa bile etkisi kolay kolay silinmeyecek. Hayatı, ekonomiyi nasıl etkilediğini yaşayarak görüyoruz.

Peki siyaseti nasıl etkiliyor ya da etkileyecek?

Böyle zamanlarda güçlü liderlere ihtiyaç duyulduğu çok açık. Türkiye bu açıdan şanslı; çünkü küresel ve bölgesel krizlerde ciddi rol oynayan, izlediği denge siyasetiyle görüşüne başvurulan Başkan Erdoğan gibi güçlü bir lidere sahip.

Savaşın kapıya dayanması bu gerçeğin önemini bir kez daha gösterdi. Başkan Erdoğan kamuoyu yoklamalarında lider olarak zaten hep öndeydi. Bugünlerde bu fark bir hayli açılmaya başladı. Aynı şey AK Parti için de geçerli. Yerel seçimlerde birinciliği CHP'ye kaptıran AK Parti, son birkaç ayda öne geçti.

Önümde Optimar Araştırma'nın Şubat 2026 Raporu var. 28 Şubat-14 Mart 2026 tarihleri arasında 81 ilde ve 2 bin kişiyle yapılan araştırmadaki ilk veri, partilerin oy oranıyla ilgili. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra öne çıkan 5 partinin oyları şöyle:

AK Parti yüzde 33.6, CHP yüzde 28.9, DEM Parti yüzde 10.8, İyi Parti yüzde 8.9, MHP yüzde 8.3...



AK PARTİ'YE DÖNÜŞ

Optimar'ın bu verilerini CHP'ye yakın iki araştırma şirketi de doğruluyor.

Önceki gün gazeteci Aytunç Erkin, Can Selçuki ile Prof. Tamer Bolat'ın yaptığı iki araştırmada öne çıkan eğilime yer verdi.

Umarım linç edilmez, Selçuki'nin "Daha önce iç ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendilerini 'kararsız' sütununa park eden muhafazakâr ve milliyetçi seçmenler şimdi iktidar partisine, yani 'evlerine dönüyorlar'" tespiti CHP'lileri öfkelendirecek görünüyor. Hatta "Bunu söylemek sana mı kaldı?" derlerse hiç şaşırmam.

Selçuki o tespitini şöyle tamamlıyor:

"Mart anketimizdeki en dikkat çekici bulgu, AK Parti desteğindeki keskin artıştır. Bu değişim, temel olarak AK Parti'nin geleneksel tabanının kitlesel bir şekilde partisine geri dönmesinden kaynaklanmaktadır. Bu ay AK Parti, seçmen konsolidasyon oranında yaklaşık 8 puanlık dikkate değer bir artış elde ederek en son Haziran 2025'te görülen bir iç bütünlük seviyesine ulaştı."



TÜRKİYE'NİN BARIŞ ROLÜ

Dönelim Optimar Araştırma'nın sonuçlarına... O araştırmada bölgeyi sarsan ABD-İran savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin sorular da var.

Türkiye, "barış için diplomatik temasta bulunmalı" diyenlerin oranı yüzde 48.6 ile ilk sırada. "Hiçbir şey yapmamalı" diyenlerin oranı yüzde 16,9, "İran'dan yana olmalı" diyenlerin oranı yüzde 11.4 ve "ABD ve İsrail'den yana olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 8...

Burada şaşırtıcı olan, bunca gerçek ortada dururken hâlâ ABD'den yana tavır alanların oranının yüzde 8 olması.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE

ABD ve siyonist İsrail'in İran saldırısı şu gerçeği de açıkça ortaya koydu. Gelmekte olan tehlikeyi gören Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin doğru zamanda, doğru bir adım atarak "Terörsüz Türkiye" hamlesini başlatmalarının ne kadar önemli olduğunu.

Son araştırmada terörsüz Türkiye'ye verilen destek yüzde 40'larda görünüyor. Oysa gerçekte toplumun ezici çoğunluğu, Suriye ve Kandil'de PKK'nın kendini feshetmesinin ve yüzünü Ankara'ya dönmesinin siyonist İsrail'in kirli oyununu bozduğunun farkında. Üstelik bu proje İran'a yönelik küresel kumpası da etkisiz kıldı. Bu yüzden terörsüz Türkiye hamlesi sadece Türkiye için değil, bölge için de tarihi bir adım... Kıymeti gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacak.