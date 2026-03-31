Geçmişte de CHP belediyelerinde yolsuzluklar oldu, ihale kıyakları yapıldı ama CHP'yi yöneten hiçbir liderin aklından "hırsızlıklar" soruşturulmaz diye bir şey geçmedi, geçemezdi de.

Şimdi öyle mi?

Yeni bir ekosistem oluştu. Para ve güç üzerine kurulu bir ekosistem... Birkaç kez, İstanbul'daki "sistem"in belediyelere rol model olduğunu "suç örgütü lideri" olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu da söyledi.

Bu yüzden bakmayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milleti sokağa döküp "Siyasi operasyon yapılıyor" diye ortalığı velveleye vermesine. Seçtikleri belediye başkanlarının neler yapabileceğini ve ne yaptıklarını en iyi Özel ve İmamoğlu ikilisi biliyor.

Onların bildiğini bütün CHP'liler de biliyor. Bu yüzden eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş ısrarla Uşak'taki seks skandalı ve yolsuzluk rezaletiyle ilgili net bir tepki ortaya koyuyor:

"Uşak'taki rezaleti CHP Genel Merkezi biliyordu. Uşaklı bir gazeteci, köşesinde gençlerin adını da vererek, 'Kızım, çok küçüksün, bu adamdan uzak dur. Yapma, hayatın mahvolur' diye yazdı. 2026 yılının başından beri tüm Uşak bu konuyu biliyormuş. CHP Genel Merkezi bu rezaleti neden engelleyemedi."

Bu rezaletin bir ayağında da İzmir Bornova Belediye Başkanlığı var. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisinin de Bornova Belediyesi'nde bankamatik elemanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. Meğer rezillik bu kadarla da sınırlı değilmiş, işin bir de iki belediye başkanı arasında var olduğu iddia edilen "sevgili takası" boyutu var.

Şimdi Uşak'ta ortaya çıkan bu fotoğraf ile İBB'deki "büyük soygun" iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun birinci halka ekibi içinde yer alan Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz ve Hakan Karanis gibi isimlerin adlarının karıştığı "jet"giller rezaletini kıyaslayın. Birbirinin kopyası gibi... Bütün bunlar tesadüf olamaz, karşımızda hepsini aynı davranışa iten ortak bir ekosistem var.

Baksanıza, Bornova Belediyesi'nde işe alınan sevgilinin telefon kayıtlarında "koko getirmiş" ya da "koko yapacağız" gibi yazışmalar "jet"gilleri hatırlatıyor...

Geçmişte veya bugün bile partilerde ya da kamu kurumlarında yolsuzluk yapanlar oldu ama hiçbirinin hedefinde belediyeleri ya da partileri ele geçirmek, şehirlere çökmek yoktu.

Bu yüzden, İstanbul'dan Antalya'ya, Bursa Nilüfer'den Manavgat'a, Adana Seyhan'dan bugün Uşak Belediyesi'ne uzanan yolsuzluk ve seks rezillikleri yaşandı, yaşanıyor. Hangi CHP belediyesine elinizi atsanız, pervasız bir yolsuzluk ve çirkin ilişkiler ağı karşınıza çıkıyor.

Bir anlamda CHP içinde bir "Epstein" rezaleti yaşanıyor.

Önceki gün de yazdım, korkuları ya da utanmaları yok. Niye olsun ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'lilerin yüzünü yere düşüren o utanç görüntüleri dururken, ısrarla "Bu haberi kim sızdırdı, talimatı kim verdi?" gibi siyaseti kirleten asıl gerçeği saklamaya çalışıyor:

"Otel odasındaki o videolar 1.5 saat içinde yandaş basına servis edildi. Bunu Sabah Gazetesi'ne ulaştırma talimatı kimden? Ya da savcılığa soralım bu görüntüleri kim verdi buraya? Video kaçta çekildi, kaçta İstanbul'a aktarıldı? Öyle haysiyet cellatlığı yapmak kolay. Bunlara cevap bekliyoruz."

Akıl alır gibi değil, kamu gücüyle seks rezaletine karışan belediye başkanının haysiyetine sahip çıkmak ne zamandan beri CHP genel başkanlarının görevi oldu?

Tabii habercilikteki yanlışlar da sorgulanabilir ama önce onu sorgulamayı yapacak yüze sahip olmak gerekir.