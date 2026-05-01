Hizipler, kanatlar, kurultay, kongre ya da kıran kırana bir adaylık yarışı denince akla CHP gelir. Siyaset tarihinde CHP dışında böyle bir parti örneği de yok. "Niye böyle bir partiyiz?" sorgulaması yapsalar da işe yaramaz; çünkü CHP böyle bir parti...

Şimdi bu hiç değişmeyen negatif özelliğe, normal bir partinin taşıyamayacağı kadar ağır bir "yolsuzluk" iddiası yükü de eklendi.

Buna rağmen hâlâ cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı hesapları yapanlar da var. İlk sırada kuşkusuz ABB Başkanı Mansur Yavaş yer alıyor. Tabii onun ilk olup olmayacağı ya da kaderi, biraz da önüne çıkan bu tarihi fırsatı değerlendirip değerlendirmeyeceği belli olmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elinde.

Özel zamana oynayarak kendi önünü açan bir siyaset de izleyebilir.

Bu ikili arasında adı konmamış yarış ya da hesaplar süredursun, onları bekleyen asıl açmaz; "ayak sesleri" duyulmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu faktörü. Uzun bir süredir siyaset kulislerinde "mutlak butlan" kararının büyük bir olasılıkla çıkacağı konuşuluyor. Bu arada CHP çevresinde, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın ırkçı "kripto kılıç artığı" saldırısıyla bambaşka bir rüzgâr da esiyor. Bu rüzgâr bazıları için fırtınaya bile dönüşebilir.



MUTLAK BUTLAN, BASİT BİR 'ŞAİBE' DAVASI DEĞİL

Bu dava, "CHP'yi ele geçirme" iddiası nedeniyle İBB eksenli "İmamoğlu Suç Örgütü" davasıyla da yakından ilişkili.

İBB davasında özellikle açık açık, "Rüşvet başkanım, rüşvet" diyen Adem Soytekin gibi müteahhitlerin açıklamaları, aslında CHP İstanbul İl binasının alınışı ve kurultay iradesini sakatlayan parasal ilişkilerin kaynağına da işaret ediyor.

Bu da doğal olarak siyasetle bağlantılı ve siyaseti etkiliyor. Bu durumda "mutlak butlan" kararı çıksa sadece CHP yönetiminde bir değişim olmayacak, aynı zamanda bugünün çok güçlü adaylarının kaderi de değişecek. Örneğin, bugün CHP'nin en güçlü adayı olarak görünen Mansur Yavaş'ın durumu ne olacak?

CHP bütünlüğünü koruyabilecek mi ya da içinden yeni bir parti mi çıkacak?

Bu durumda Mansur Yavaş hangi ekibin ya da partinin adayı olacak? CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı mı olacak yoksa ayrılıp gidenlerin mi? Belki de hiç aday olamayacak ya da eski milliyetçi arkadaşlarına dönerek onlarla şansını deneyecek. Bu yüzden bugün Mansur Yavaş'ın "adayım" demesinin de "değilim" demesinin de bir anlamı yok.

CHP kulislerinde Yavaş'ın mahkemelerde ortaya serilen yolsuzluk iddialarına hiç değinmeden, Kılıçdaroğlu ve ekibinin seslendirdiği "arınma" meselesinden hiç söz etmeden, belediyelerdeki yolsuzluklara karşı söylediği "İtibarımız için makamları terk etmeye hazırız" sözüne farklı anlamlar yükleyenler olsa da ne dediği tam olarak anlaşılmadı. Partinin itibarının "yolsuzluk ve kişisel rezillik" iddialarıyla yerle bir edildiği ve partiyi bu noktaya getirenlerin "ihraç" bile edilemediği bir siyasi zeminde, makamı terk etmenin kişisel bir çıkıştan öteye geçmeyeceği çok açık. Kim bilir belki de çaktırmadan; "tek başına kurtuluş" hesabı yapıyor.

Yine de işi zor, kalsa kimin adayı olacağına karar vermek zorunda, gitse sessiz kalarak paylaştığı "parti yükü" peşini bırakmayacak.