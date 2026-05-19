Bir süredir CHP'nin tepe yönetimiyle ilgili dillendirilen ciddi yolsuzluk iddiaları herkesi şaşkına çevirdi. "Bu kadarı da olmaz" noktasına getirdi. Söz konusu olan sadece CHP Genel Başkanı Özgür Özel değil, özellikle "CHP Troykası" denilen yakın dostları Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır da topun ağzında. İBB ekseninde oluşan "İmamoğlu Suç Örgütü" veya diğer belediyeleri bir yana bırakın, sadece bu üçlü hakkındaki iddialar bile normal bir partide olsa yer yerinden oynardı.

Çünkü bu isimler etrafından dönen iddialar, itiraflar, ortaya dökülen belgeler, dolarlar artık taşınamaz durumda. Ama ilginçtir, CHP'nin yeni nesil siyasetçileri izah edilmesi zor bir "pişkinlik" içinde. Her iddia, suçüstü yakalansalar bile ya "siyasi operasyon" ya da "manipülasyon" olarak niteleniyor.

Alın Veli Ağbaba olayını... Günlerdir Ağbaba'ya verilen 1 milyon euro meselesi tartışılıyor. Söyleyen CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek.

Ağbaba günlerdir bunun iftira olduğunu, paranın kime verildiğinin bile bilinmediğini söyleyip durdu.

Nihayet önceki gün Sabah Gazetesi'nde Halit Turan, "Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan kişinin Emre Caner olduğunun belirlendiğini" yazdı.

Ağbaba bu haberi de yalanladı. Gökhan Böcek'in iddialarını "kurgu ve yalan" olarak nitelendirip haysiyet cellatlığı yapıldığını savundu.

Hatta Emre Caner ile hiçbir akrabalık bağı bulunmadığını ve kendisinin Malatyalı bile olmadığını iddia etti. Nedense aynı şeyi milletvekili Gamze Taşcıer de yaptı. Sanki olay o kişinin akrabalığıyla (ki uzaktan akraba çıkarlarsa hiç şaşırmam) ya da Malatyalılığıyla ilgiliymiş gibi ısrarla onun üzerinde duruluyor. Oysa asıl mesele 1 milyon euronun Emre Caner'e verilip verilmediği ve Ağbaba'nın o kişiyle bir ilişkisinin olup olmadığıydı.

Peki bir ilişkileri var mı?

Var olduğunu hem kendisi hem de milletvekili Taşcıer itiraf ediyor.

Ağbaba şöyle diyor: "Emre Caner, 2018-2024 yılları arasında danışmanlığımı yapmış yol arkadaşımdır."

Gamze Taşcıer de doğruluyor:

"2018 yılından önce Emre Caner'in Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba'nın yanında çalışmış olması gizlenen bir durum değildir. Danışmanım olan Emre Caner'in Genel Merkez'de olmasından daha doğal bir şey yoktur."

Anlaşılan Emre Caner, aynı zamanda Taşcıer'in de danışmanlığını yapmış. Bu da Caner'in CHP yönetimiyle içli dışlı olduğunu gösteriyor.

Parayı verip vermediğine gelince... Yargı süreci nasıl seyreder göreceğiz ama tutuklu Gökhan Böcek, Emre Caner'i iki farklı fotoğraftan teşhis ediyor ve şu ifadeyi veriyordu:

"Veli Ağbaba'ya getirdiğim 1 milyon euroyu bizzat teslim ettiğim bu kişi."

Söyleyen CHP'li, suçlanan CHP'li... Dikkatinizi çekmiştir, İBB'deki "İmamoğlu Suç Örgütü"nün yolsuzluklarında geçen rakamlar ile Manavgat'taki baklava kutularından çıkanlar ya dolar ya da euro.

İlginçtir Ağbaba'nın adı ilk kez Meclis'te unutulan 250 bin dolar iddiasıyla geçmişti. Yarın öbür gün bu kervana Turgut Koç ismi de katılırsa hiç şaşırmam... Daha ismi nerelerde geçecek göreceğiz ama bu kadar çok geçmesinin de bir hikmeti olsa gerek. Ne de olsa "Troyka'nın Ağababası" sayılır...