Siyasetteki kısır çekişmeler, koltuk savaşları, ihanetler hipnoz etmiş gibi hepimizi öyle etkisi altına almış ki, Türkiye'yi siyasetten ibaret sanıyoruz. Oysa bambaşka bir Türkiye var ve siyasetin o dar dünyasını aşalı çok oldu. Artık küresel arenada söz sahibi bir Türkiye'den söz ediyoruz.

Sıfır Atık Vakfı'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği "küresel forum"a gittiğimde, birkaç konuklu klasik bir etkinlikle karşılaşacağımı düşünmüştüm. Forum alanına girdiğimde şaşkına döndüm. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi"ni küresel bir markaya dönüştürdüğünü, BM'nin 30 Mart'ı "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan ettiğini biliyordum ama İstanbul'da yapılan bir toplantıya BM temsilcisi dâhil 183 ülkeden 5 bin kişinin geleceğini doğrusu tahmin edemezdim.

Sadece yabancı konuklar değil, İstanbulluların ilgisi de inanılmazdı. Büyük salon tıklım tıklımdı. Fuar alanının renkliliği, farklılığı ve çeşitliliği ise muhteşemdi.

Bu muhteşem tablo, Türkiye'nin küresel arenadaki gücünün, devletlere ve halklara merhamet ve adaletle yaklaşımının bir ürünüydü. Bir anlamda Başkan Erdoğan'ın son 15 yıla damgasını vuran "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya" siyasi talebinin, dünyanın kirletilmesine itiraz eden "Sıfır Atık Projesi"yle tamamlanmasıydı.

Türkiye üç ana eksen üzerinden dünyaya sesleniyordu. Doğrusu karşılık da alıyor ki, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın 183 ülkesi İstanbul'da buluşuyordu.

Bu küresel buluşmanın ev sahibi Emine Erdoğan konuşmasında ağırlıkla dünyadaki inanılmaz israfa, açlıktan ölen çocuklara, artık değiştirilmesi gereken tüketim modeline ve dünyayı tehdit eden devasa kirlenmeye dikkat çekti.

Konuşmasının her satırı önemliydi ama Afrika'daki kabile kültürünü yansıtan "Ubuntu" felsefesini anlatması ders niteliğindeydi...

Afrika'da çalışan bir antropolog, çocukları toplayıp bir yarışma yapacağını söylemiş. Ödül olarak da bir ağacın dibine şekerleme dolu sepeti koymuş. Sıraya dizdiği çocuklara da kim birinci gelirse sepetteki şekerlemeleri kazanacağını söylemiş.

Antropolog, çocukların birincilik için birbirleriyle yarışmasını beklerken çocuklar tam tersi el ele tutuşup bitiş çizgisine aynı anda ulaşmış.

Antropolog "Neden?" diye sorduğunda şu cevabı almış: "Birimiz kazansaydı diğerleri mutsuz olacaktı, oysa hep beraber mutlu olduk."

Çıkarların, hırsın, düşmanlıkların öne çıktığı bir dünyada bunun hayalini kurmak bile güzel.

Forumun konukları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Temsilcisi Anaclaudia Rossbach ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da vardı.