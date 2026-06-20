Ankara'nın uzun süredir iki gündemi var: Biri küresel, diğeri yerel. Bir tarafta küresel düzeyde barışla sonuçlanan ABD-İran savaşı, Ankara'da NATO'nun geleceğinin tartışılacağı toplantı ve terörsüz Türkiye'ye ilişkin yasal düzenlemelerin neler getireceği var, diğer tarafta ise hiç değişmeyen ve yerel kalan CHP içi iktidar savaşı.

Birinci gündem ne kadar emin ellerdeyse ikinci gündem de bir o kadar güven vermeyen, tam tersi ne yapacakları bilinmeyen ve ülkeyi yormaktan başka işleri olmayan kadroların elinde.

Yüzyıllık CHP, sadece iki buçuk yılda bu kadroların elinde siyaset üretmeyen, sürekli "yolsuzluk-rüşvet ve ihale pazarlığı"yla anılan bir partiye dönüştü.

İstifa edip başka partiye geçenler bir yana 20'yi aşkın belediye başkanı, onlarca bürokrat tutuklu, hâlâ "kutu kutu dolar" peşinde koşanlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu fotoğrafın oluşmasını sağlayan İmamoğlu-Özel ekibinin ise dünya umurunda değil. Onların şimdilik tek dertleri, ortaya yeni bir siyaset koymadan, popülist bir yaklaşımla yeni bir parti kurmak. Gerçi Özgür Özel hâlâ "CHP'yi bırakmayacağız" diyor ama arkasından da ekliyor:

"Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız."

CHP cenahında böyle puslu havaları kendi siyasi pozisyonu açısından fırsata çeviren siyasi aktörler de az değil. O isimlerin en başında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geliyor.

CHP'den istifası yine herkesi şaşırttı. Herkesi şaşırttı diyorum; çünkü İzmirliler iyi biliyor, İmamoğlu CHP'ye "çökme" işareti verip Özel de o destekle genel başkan yolculuğuna çıktığında ilk işareti İzmir'den o vermişti. O ana kadar da hiç hesapta olmayan bir isimdi.

Ortaya atılmış, genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'e oy vereceğini açıklamıştı. Oysa belediyedeki borçları ve başarısızlığı nedeniyle siyasette hiçbir gelecek şansı yoktu. Böyle bir dönemde, ortaya çıkması ve ilk imza veren olması, mesleğine atıfla "silikon siyaseti (boşluk doldurma)" olarak yorumlanmış ve arka planda bir hesaba dayandığı söylenmişti.

Öyle de oldu, Tugay hiç kimsenin aklından geçmediği hâlde ilk oy veren olmanın karşılığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılarak aldı.

Şimdi bir kez daha, bir büyükşehir belediye başkanı olarak ilk çıkışı yapan oldu ve yeni parti için CHP'den istifa etti.

İlginçtir aynı siyasetçinin istifa öncesinde mevcut CHP yönetiminden Müslüm Sarı ve Rıfat Nalbantoğlu ile görüşüp CHP'de kalma ve Seniye Nazik Işık'ın il başkanı yapılması karşılığında "pazarlık" yaptığı da söylendi.

O pazarlık olmayınca da İmamoğluÖzel ikilisinin kuracağı parti için ilk istifa eden olarak yeni partideki yerini garantilemiş oldu.

Siyaset kulislerinde tam tersini söyleyenler de var. Denilenlere göre Tugay'ın istifası planlandı ve devamı da grup grup ilçe belediye başkanlarının istifasıyla gelecek. İlk sırada Bornova, Bayraklı ve Torbalı gibi belediye başkanları var. Onlar da Tugay gibi "şaibeli kurultay"da delege pazarlığıyla başkan yapılan isimler. Sonrasında ara ara başka istifalarla yeni partiyle ilgili gündem sıcak tutulacak.

Bu strateji ne kadar etkili olur bilinmez ama şu biliniyor: Adı geçen hangi belediyeye dokunursanız dokunun akıl almaz bir yolsuzluk ve kirli ilişki ağı var. Bu yükü taşımak hiç kolay olmayacak. Buradan güçlü bir parti ve temiz bir siyaset çıkma ihtimali, İmamoğlu'nun cezaevinden çıkma ihtimalinden daha fazla değil.