Siyasette öyle bir Yeni Parti (YP) rüzgârı estiriliyor ki, sanki yarın seçim olsa iktidar olacaklar. Daha parti teşkilatları bile kurulmuş değil. Geride bıraktıkları CHP'nin nasıl bir siyaset izleyeceği de belirsiz. Buna rağmen müthiş bir "ver coşkuyu" havası yaşanıyor. Ortada adı dışında yeni bir siyaset, ezber bozan bir çıkış da yok.

Halk arasında, "Can çıkmayınca huy çıkmaz" denir ya, tam öyle bir durum. Tıpkı 2023 seçimleri öncesinde "Yüzde 60'la kazanıyoruz" dedikleri gibi... Oysa daha yeni kavgalı bir ayrılık yaşayan, belediye kaynaklı ağır "yolsuzluk" yükü taşıyan bir parti için zafer naraları atmak da, "Dağ fare doğurdu" demek de çok erken...

Buna rağmen yine de CHP gibi yüz yıllık bir partiden ayrılan ve daha çok milletvekilini peşinden sürükleyen Yeni Parti'nin anketlerdeki durumu merak edildi. Acaba denildiği gibi YP yüzde 35-40'larda mıydı yoksa bırakıp gittikleri CHP'yle oyları karpuz gibi ikiye mi bölünmüştü?

Birkaç araştırmaya baktım, Optimar Araştırma hariç hiçbirinde bu sonuçlar yoktu. Çok merak edildiği için bugünlerde neredeyse bütün araştırma şirketleri bu konuya öncelik vermiş.

İlk dikkat çeken araştırma Betimar'dan geldi. 2023 seçimlerini neredeyse sıfır hata payıyla bilen Betimar Başkanı Gürkan Duman, 22-26 Temmuz arasında 26 ilde 3 bin kişiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Soru belli: "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" Önce çok merak edilen üç partiyi verelim. Kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonraki tablo şöyle: AK Parti yüzde 35.8 ile birinci parti, Özgür Özel'in Yeni Parti'si yüzde 19.3'le ikinci, CHP ise yüzde 9.4'le dördüncü parti...

Doğrusu ekonomideki negatif duruma rağmen AK Parti'nin birinciliğe dönüşü şaşırtıcı değil. Ülke yönetimi söz konusu olduğunda seçmen sadece "cebine" bakmaz, güven veren lidere, ülkenin küresel ve bölgesel pozisyonuna ve savunma direncine bakar.

Yeni Parti'nin yüzde 19'larda olması biraz abarttıkları için hayal kırıklığı yaşatabilir ama onca belediye eksenli iddiaya ve kavgalı görüntüye rağmen bu oyu almaları da küçümsenecek gibi değil.

Aynı şey CHP için de geçerli. Artık bitti denilen ve müthiş bir medya saldırısına uğrayan CHP'nin yüzde 9 oyla varlığını sürdürmesi kimseyi şaşırtmasa da terk edenleri bir hayli şaşırtmıştır. MHP ve DEM Parti ise yüzde 8.8 oranıyla önümüzdeki sürecin vazgeçilmez iki aktörü olmayı sürdürüyor.

Son yıllardaki birçok seçimde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Optimar Araştırma'nın 20-30 Temmuz arasında yaptığı anket sonuçları ise diğerlerinden bir hayli farklı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bu farkı CHP logosuna ve seçmen hafızasında yerine bağlıyor. Bu araştırmaya göre oy dağılımı şöyle:

AK Parti yüzde 34.24, CHP yüzde 16.25, Yeni Parti yüzde 12.55, DEM Parti yüzde 11.84, MHP yüzde 8.71... Geriye kalanlar ise İyi Parti, Saadet, Zafer, YRP ve A Parti arasında paylaşılıyor.

Bu iki anket CHP'den ayrılan Yeni Parti'nin işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Yeni Parti'yi kuran ekip, yaşadıkları birçok şeyi Başkan Erdoğan'ın yolculuğuna benzetmeye çalışsa da olmuyor, olmaz da. Atalarımız boşuna dememiş: "Karga bülbülü taklit edeyim derken ötmeyi unutmuş..."

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BİR 'ELİTİST FAŞİST'İN SON HEZEYANLARI

Yıllar önce Ertuğrul Özkök'ü, "Medyanın en zehirli dili" olarak yazmış ama siyaseten "vesayet rejiminin temsilcisi" dışında bir yere oturtamamıştım. İmdadıma Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un o klas, "elitist faşist" tespiti yetişti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratlığı üzerine elitist faşistler söz söyleyemez" başlıklı yazısından sadece şu bölümü aktarmak yetiyor:

"Nerede olursa olsun elitist faşistler demokrat olamaz. Dertleri demokrasiyi savunmak değil, kendilerine avantajlı pozisyon sağlamak için demokrasiyi kullanmaktır. Bu elitist faşistler aynı zamanda Batıcılıkla zihinleri asimile edilmiş, Batı fetişisti hatta zihnen Batıcılığın kölesi olan tiplerdir. Dolayısıyla Batı'nın örtük ama giderek açığa çıkan polis devletlerini demokrasi diye yere göğe sığdıramazlar. Gösteriş düşkünü oldukları için Batı'daki parıltılı demokrasi makyajlarına hayran olurlar. Dökülmeye başlamış o makyajın altındaki çirkinliği (İslam ve yabancı düşmanlığını, ırkçılığı, sosyal devletin yok olmaya gittiğini, geleneksel aileyi ve insan doğasını tehdit eden saldırıları...) görmezler, görmezden gelirler."