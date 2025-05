ÖZLEM DOĞANER

Trump göreve başlayalı 4 ay oldu. Ve dünyanın hemen hemen her gün gündeminde ABD ile ilgili bir mesele var. Piyasalar diken üstünde, her sabah "Trump uyandı mı?" diye soruyor. Çünkü kiminle hangi alanda bir tartışmaya gireceği, ticaret savaşı başlatacağı, hangi ülkeyle ya da liderle ilgili yorum yapacağı belli değil.

Nazar değmesin. Trump'ın baştan beri değişmeyen tutumu belki de sadece Türkiye'ye karşı tutarlı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili her söyleminde sıcaklık ve dostluk sözleri var. Bunu en son Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelerde Türkiye'nin yaptığı ev sahipliği sırasında da defaatle söyledi. "Gelebilirim" demesine rağmen İstanbul'a gelmesine fırsat olmadı ama Erdoğan'ı ABD'ye davet etti. Hem tarifelerde en düşük seviye uygulaması hem de Türkiye'ye kendisine yakın bir ismi büyükelçi olarak ataması ilişkilerin bundan sonraki dönemde de olumlu ilerleyeceğine yönelik önemli ipuçları veriyor. ABD'nin, Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atamayı planlaması ve bundan sonra Suriye'deki çalışmalar için Türkiye'yi anahtar konumda görmesi bölge için de oldukça önemli.

Bu yeni dönem iş dünyasını nasıl etkiliyor? Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin ile konuştuk. Özyeğin, "Trump, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok özel bir önem atfediyor. Net bir tutumu var. Bu çok kıymetli bir başlangıç noktası. Bununla birlikte ben ikili görüşmenin de çok zaman geçmeden gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi ve çiçeği burnunda büyükelçi Barrack ile görüşmelerini anlattı.

Barrack, Türkiye'ye geldikten 48 saat sonra TAİK'i ziyaret edip yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. Özyeğin, "İş dünyası kimliğini ön plana çıktığını gördük. Bir yandan da diplomasiyi de ticari tarafta ilerletmek istediğini ve bunu da pozitif ajandaya yansıtmak istediğini de çok net bir şekilde gördük. Bu da tabii karşılıklı yatırımların, ticaretin artması anlamında çok büyük bir fırsat. Sayın Büyükelçi tamamen fırsat odaklı. 'Bana sorunları nasıl çözeriz? Üçüncü ülkelerde işbirliğimiz üzerinde hangi engeller var? İkili ilişkilerde sektörel sıkıntılarla ilgili not paylaşır mısınız? Bana lütfen hızlı sonuç alacağım alanlarla ilgili önerilerde bulunun. Ben de bunları çözmek adına hem Sayın Başkan'la hem kabineyle temasımı yakın bir şekilde tutmak istiyorum. Ve ilk bir yılda çok ciddi bir yol almaya arzu ediyorum' dedi. Bu iş dünyamız için büyük bir fırsat içeriyor. Yıllardır birçok kanaldan gitmemiz gereken konularda çok daha pratik ve hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimizi, iş dünyasından da gelmenin getirdiği esnek, sıcak yapısıyla gösterdi. Çok özel, çok sıcak bir insan. Türkiye'yi çok seviyor, çok duygusal bakıyor. ABD ile ilişkilerde riskli olabilecek konularda da çok önemli bir sigorta. Yani aslında kendisinin bu olumlu yaklaşımı, Başkan Trump'a ve kabineyle birebir ilişkisi potansiyel sorunların da çözülebileceğine inancımızı artırıyor" dedi. TAİK, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılacak adımların sektörel olarak belirlenmesi amacıyla daha önce Boston Consulting'e bir rapor hazırlatmıştı. Şimdi bu raporun yenilenmesi ve yeni fırsatların ortaya çıkarılması için çalışma yapılıyor. Raporun sonbaharda tamamlanması ve iki ülkenin iş dünyası arasında değerlendirilmesi planlanıyor. TAİK, ABD'li iş dünyası ve her iki ülke kab-i ne üyelerinin katılımıyla Washington'da bir zirve düzenleyecek. TAİK ayrıca Eylül'de Birleşmiş Milletler toplantısının olduğu dönemde New York'ta toplantılar yapacak. Hem Erdoğan'ı hem de Maliye Bakanı Şimşek'i yatırımcılarla buluşturacak. ABD'den yatırımcı grupları Türkiye'yi ziyaretlerini de sürdürüyor. Gördüğüm kadarıyla Türk iş dünyasının yeni dönemde ticareti artırma heyecanı ve ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi'nin sıcak yaklaşımıyla 100 milyar dolarlık hedefe yaklaşmak çok daha kolay olacak.