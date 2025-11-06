ÖZLEM DOĞANER

Merkez Bankası, yarın açıklayacağı Enflasyon Raporu ile hem 2026 yol haritasını hem de dezenflasyon takvimini netleştirecek. Başkan Fatih Karahan'ın sunumundaki her cümle, piyasa açısından yön göstergesi olacak. Faiz politikasına yönelik mesajlar ise reel sektörün yeni yıldaki yatırım hevesini şekillendirecek.

Son açıklanan enflasyon verisi, piyasa beklentilerinden bir miktar daha olumlu geldi. Özellikle Eylül ayında görülen yukarı yönlü hareketten sonra bu düşüş eğiliminin devam etmesi beklentileri yönetmek açısından önemliydi. Dezenflasyon sürecinin hala sürdüğünü görmek piyasada olumlu bir hava oluşturdu.

MB Temmuz raporunda 2025 sonu için %25–29 bandı öngörülmüştü. 3. Enflasyon Raporu'nda, 2026 sonunda ise %13 – %19 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. Yeni raporun, özellikle gıda fiyatları ve iç talep dinamikleri ışığında güncellenmesi bekleniyor.

Son verilere göre Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerinde küçük bir revizyon ihtimali bulunuyor. Cuma günü yapılacak açıklamalarda bu revizyon ve sonraki adımlar hakkında mesajlar verilmesini bekliyoruz. Sayın Karahan'ın piyasayı tedirgin edecek bir açıklama yapması olası görünmüyor. Dezenflasyon süreci devam ediyor, fakat hız konusundaki belirsizlikler sürüyor. Yıl sonu hedeflerinin biraz gerisinde kalma riski devam etse de tabloyu olumsuz yorumlayacak bir neden yok. Dolayısıyla Cuma günü iyimser mesajlar duyma ihtimali yüksek.

Burada kritik nokta 2026 hedeflerinde revizyon yapılıp yapılmayacağı olacak. 2026 enflasyon hedefleri, beklentileri ve asgari ücretten diğer zamlara kadar her alanda kararları etkileyecek.

***



PİYASADA MANİPÜLASYON RAHATSIZLIĞI

Piyasanın bugünlerde en çok konuştuğu konu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in manipülasyon sözleri. Şimşek, "Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız. Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üzerine çıkaracağız" dedi. Ve piyasacıların ana gündemi oldu. Bir çok piyasacıyla konuştum. Genel düşünceyi özetleyeyim:

"Sektör uzun zamandır ilk kez bu kadar rahatsız edici bir konuyla karşı karşıya. Biz yatırımcılara her zaman "Yatırımlarınızı profesyonellere, lisanslı kurumlara emanet edin" diyoruz. Çünkü bu sistemin amacı, yatırımların kurallara uygun, şeffaf ve etik biçimde yönetilmesi. Ancak son dönemde bazı fonların gerçek dışı performanslarla ön plana çıkması hem yatırımcılar hem de sektör çalışanları açısından ciddi bir huzursuzluk yarattı. Sayın Şimşek'in "fonlarda manipülasyon" vurgusu ve SPK'nın bu konuda yürüttüğü çalışmalar, konunun ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor.

Sermaye piyasalarında manipülasyon artık duymak istemediğimiz bir kavram. Çünkü yatırım fonları, tam da sermayenin tabana yayıldığı, milyonlarca yeni yatırımcının sisteme dahil olduğu bir dönemde, güven üzerine inşa ediliyor. Bu aşamada yaşanacak olumsuzluklar, fon dünyasının henüz ayağa kalkmaya başladığı bir süreçte güveni zedeleyebilir. Bu nedenle varsa usulsüz uygulamaların mevzuata uygun biçimde cezalandırılması, fonların daha şeffaf, öngörülebilir ve dengeli biçimde büyümesinin sağlanması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yatırımcıların aşırı yüksek getiriler yerine, tematik ya da dönemsel olarak sürdürülebilir ve dengeli fonlara yönelmelerini bekliyoruz. Borsada geçmişte yaşadığımız manipülatif örneklerin burada tekrarlanmaması çok önemli. Yatırımcıyı küstürmeden, güveni koruyarak ilerlememiz gerekiyor."