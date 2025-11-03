ÖZLEM DOĞANER

Bugün açıklanacak ekim enflasyonu, sadece fiyatların yönünü değil, Merkez Bankası'nın cuma günü açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu'nun tonunu da belirleyecek. Kasım ayına girerken Türkiye ekonomisi kritik bir virajda. Yanıt, bu iki tarihte saklı. Bu iki gün, sadece rakamların değil, beklentilerin de yönünü belirleyecek.

Piyasalar, yılın ikinci yarısındaki artış eğiliminin sürüp sürmediğini görmek için nefesini tutmuş durumda.

Eylül'de yüzde 3.23'lük artışla hızlanan TÜFE'nin, Ekim'de yüzde 2.5–3 bandında gelmesi bekleniyor. Geçen yıl yüzde 2.88 gelmişti. İTO ise İstanbul enflasyonunu yüzde 3.31 olarak açıkladı. Yüzde 2.88'in altında gelecek enflasyonla yıllık enflasyonun bir miktar gerilemesi mümkün. Ekim ayı enflasyonu aynı zamanda yeniden değerleme oranının da belirlenmesine referans olduğunu unutmayalım.

Merkez Bankası, cuma günü açıklayacağı Enflasyon Raporu ile hem 2026 yol haritasını hem de dezenflasyon takvimini netleştirecek. Başkan Fatih Karahan'ın sunumundaki her cümle, piyasa açısından yön göstergesi olacak. Faiz politikasına yönelik mesajlar ise reel sektörün yeni yıldaki yatırım hevesini şekillendirecek.

Temmuz raporunda 2025 sonu için %25–29 bandı öngörülmüştü. 3. Enflasyon Raporu'nda, 2026 sonunda ise %13 – %19 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. Yeni raporun, özellikle gıda fiyatları, döviz kuru oynaklığı ve iç talep dinamikleri ışığında güncellenmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son enflasyon yorumunda "Bu sene yıl sonu enflasyonunda yüzde 25-29 bandını yakalamamız zor görünüyor. Küresel ticaret savaşları öngörümüz bu boyutlarda yoktu. İçeride yaşanan birtakım gelişmeleri bizim öngörmemiz mümkün değil. Bölgemizde bir savaş öngörümüz yoktu. Bütün bunlara rağmen dezenflasyon devam etti ve devam edecek. Son 1-2 aydaki rakamlar hiçbir şekilde algıyı da gerçekliği de değiştiremez. Çünkü şartlar dezenflasyon için hala elverişli ve devam ediyor. Gelecek sene kuraklık devam etmezse baz etkisi olacak. Yani gelecek sene bu aylarda gıda enflasyonunun etkisiyle manşet enflasyon çok daha hızlı bir şekilde düşecek" dedi.

Şimdi ekonomistler, yeni tahminleri bekliyor. Gıda fiyatlarındaki oynaklık, küresel enerji fiyatları ve iç talep dinamikleri tabloyu yeniden şekillendiriyor. Enflasyon beklentilerin altında gelirse bu sadece program için değil borsa yatırımcısı için de yeni bir coşku nedeni olabilir.