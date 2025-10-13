ÖZLEM DOĞANER

Bugün içimden Gazze'den başka bir şey yazmak gelmedi. Günün çok tarihi bir anlamı var çünkü.

Dünya liderleri bugün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinde buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Mısır'a gidiyor. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülke lideri zirvede olacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2 yıldır devam eden soykırımda gözler, şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu plan ile ateşkesin uygulama sürecine çevrildi. Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, ABD, Türkiye ve diğer Arap ülkelerden "savaşın kesinlikle sona erdiği" yönünde güvence aldıklarını vurguladı. Yani ateşkesin kalıcı olup olmayacağı ABD'nin ve Türkiye, Katar, Mısır gibi garantör ülkelerin uygulayacağı baskıya bağlı...

730 gün sonra Filistinliler -bir daha asla yanlarında olmayacak- çocukları, anneleri ve babaları olmadan, anılarının bombalar altında kaldığı harabeye dönmüş ülkelerine geri döndüler. Dünyanın gözü önünde soykırıma, vahşete ve açlığa mahkum oldular. Ama direndiler. Bugün dünya liderlerinin masaya oturduğu ateşkes antlaşması aslında Filistin direnişinin zaferidir.

Ama bu sonuç, bu yüzyılda bu vahşete imza atanların ve bu canice yaklaşıma göz yumanların alınlarında çıkmaz bir kara leke olarak tarihe geçecektir. Belki de tüm dünya Türkiye kadar bu vahşete erken "dur" diyebilse sonuç böyle geç olmazdı. Zaten görünen o ki bu ülkelerin halkları sokaklara dökülmese liderleri de harekete geçmeyecekti. Yani demem o ki bir barış anlaşması olması Netenyahu gibi bir caninin savaş suçlusu olarak yargılanmasının önünü kapatmamalıdır.

Bakın Gazze fotoğraflarına... Defalarca göç etmek zorunda kalan 2 milyonluk nüfus açlık, yıkık bir ülke ile büyük bir insani kriz içinde... Bugün iki devletli yapıyı pek çok ülke yeni kabul ediyor olabilir ama Filistinliler'in kendi ülkelerinde bundan sonra tehdit altında yaşamamaları da garanti altında olmalıdır. Bu tehdit sadece can güvenliği değil, ekonomik bağımsızlık olarak da düşünülmeli.

İnsani yardıma ihtiyaç duyan bugünkü Gazze aslında bakir Akdeniz sahilleri, doğalgaz rezervleri ve tarım potansiyeli ile öne çıkan stratejik bir bölgede. Dünya Bankası, AB ve BM tarafından son hazırlanan raporda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda sadece fiziksel hasarın yaklaşık 29.9 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği kaydedildi. Raporda, konutun, toplam hasarın yüzde 53'ünü oluşturarak en fazla etkilenen sektör olduğu, bunu yüzde 20 ile ticaret ve sanayinin takip ettiği, sağlık, su ve ulaşım gibi temel altyapılardaki ağır hasarın ise toplam hasarın yüzde 15'inden fazlasını oluşturduğu aktarıldı. Gazze'deki çatışmanın toplam etkisinin 49 milyar dolara ulaştığının belirtildiği raporda, toparlanma ve yeniden inşa için ihtiyaç duyulan toplam tutarın 53 milyar doları aşacağı tahmin edildi.

Dünya ölen o masum yavruları geri getiremez ama kalan çocuklara özgür, müreffeh bir ülke borçlu... Tüm insanlık borçlu.