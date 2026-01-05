ÖZLEM DOĞANER

Yılın son enflasyon verisi yalnızca geride bıraktığımız ayı değil, 2026'nın ekonomik rotasını da belirleyecek. Aralık ayı enflasyonu bugün saat 10.00'da açıklanacak ve piyasanın gözü bu veride olacak. Çünkü artık mesele sadece "kaç geldiği" değil; nasıl bir para politikası patikasına girileceği.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 1 civarında gerçekleşmesi yönünde. İstanbul için açıklanan Aralık enflasyonu yüzde 1.23 olurken, yıllık enflasyon yüzde 37.68'e geriledi. Benim beklentim ise Aralık enflasyonunun yüzde 1'in altında açıklanması yönünde. Hatırlatalım, 2024'ün Aralık ayında enflasyon yüzde 1.04'tü. 2025 Kasım enflasyonu ise yüzde 0.87 olarak kayda geçti. Bu tablo korunursa, 2025 yılını yüzde 31'e yakın bir enflasyonla kapatmamız sürpriz olmayacak.

Aralık enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emekli zamları da netleşecek. Yılbaşına girerken açıklanan zam oranlarının ve yeniden değerleme oranının görece sınırlı tutulmuş olması, enflasyonla mücadelede "sıkı duruşun" devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki birkaç ay bu açıdan oldukça kritik.

Para politikası tarafında ise önemli bir eşik aşılmış durumda. Merkez Bankası, 2025 yılını yüzde 38 politika faiziyle kapattı. Bu yıl için beklentim, her Para Politikası Kurulu toplantısında en az 150 baz puanlık faiz indirimleri yapılması yönünde. Elbette bunun en önemli belirleyicisi, ocak ayı enflasyonu olacak.

Takvim yoğun. Aralık enflasyon verisinin hemen ardından gözler 22 Ocak'ta açıklanacak yılın ilk faiz kararına çevrilecek. Eğer Aralık enflasyonu yüzde 1'in altında gelirse, Merkez Bankası'nın Ocak ayında 200 baz puanlık faiz indirimi yapması masaya gelebilir. Bu, piyasa açısından güçlü bir mesaj olur.

Faiz kararından bir gün sonra ise bu kez küresel yatırımcıların yakından izlediği başka bir başlık gündeme gelecek. 23 Ocak'ta Moody's ve Fitch, Türkiye'ye ilişkin kredi notu kararlarını açıklayacak. En az bir derecelendirme kuruluşundan not artışı gelme ihtimali hiç de zayıf değil.

Sözün özü, enflasyon verisiyle başlayıp faiz kararı ve not değerlendirmeleriyle devam eden bu takvim, piyasalar açısından kırılma noktası niteliğinde. Aralık enflasyonu 2026'nın ekonomik hikâyesinin ilk cümlesi olacak.

***



RİSK Mİ DEDİNİZ?

Yerkürede tüm savaşları bitirip 24 saatte barış getireceği vaadiyle yola çıkan ülke başkanı, bir gece yarısı dünyanın en büyük petrol rezervine sahip bir ülkenin devlet başkanını yatağında tutuklattırıp ülkesine getirtiyor. Sonra da "Film gibi izledim" diyor. Film gibi bir dünya gerçekten. Hukuk, halk iradesi, siyasi meşruiyet hepsi sözde kalmış durumda şu yaşadığımız hayatta. Bir de bunu iç tartışmalara çevirmeye çalışanlar var tabii. Sonuç olarak 2026 yılına da riskle, belirsizlikle, gerginlikle başladık. Piyasalarda korku rüzgârları hiç dinmiyor.