ÖZLEM DOĞANER

Yatırımcılar için yılın en kritik haftalarından birine giriyoruz. Masada iki başlık var ve ikisi de küresel piyasaların yönünü değiştirebilecek güçte. Birincisi, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşma ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılması ihtimali. İkincisi ise ABD Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Kevin Warsh'ın ilk faiz toplantısı.

Her iki gelişme de tek başına piyasalarda sert hareketler yaratabilecek önemde. Ancak aynı hafta içinde yaşanacak olmaları, yatırımcıların biraz daha temkinli davranmasını gerektiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın bugün elektronik ortamda imzalanmasının planlandığını açıkladı. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağı ve enerji ticaretinin normalleşeceği belirtiliyor. Ancak Tahran cephesinden gelen açıklamalar daha ihtiyatlı. Bu hafta ABD Başkanı Donald Trump G7 Zirvesi kapsamında Fransa'da. Orada vereceği mesajlar da dikkat çekici olacak.

İşte tam da bu nedenle piyasalar yön bulmakta zorlanıyor. Çünkü savaşın kaderi kadar petrolün kaderi de masada.

Bugün küresel ekonominin en hassas noktası petrol fiyatları. Son dönemde yaşanan çatışmaların ardından brent petrolde tahminler adeta uçurum oluşturmuş durumda. Tahminler 71 dolar ile 158 dolar arasında değişiyor.

Malum, petrol fiyatları pek çok ülke için yalnızca akaryakıt maliyeti anlamına gelmiyor. Enflasyondan cari açığa, büyümeden faiz beklentilerine kadar tüm dengeleri etkiliyor. İran anlaşmasıyla birlikte arzın rahatlaması ve fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi küresel piyasalara nefes aldırabilir.

Tam da bu noktada gözler çarşamba günü Washington'a çevrilecek.

Fed Başkanı Kevin Warsh ilk kez faiz kararının başında olacak. Piyasalar faizlerde değişiklik beklemiyor. Ancak yatırımcıların asıl merak ettiği konu faiz kararı değil, Warsh'ın kullanacağı dil.

Çünkü ABD ekonomisi son derece karmaşık bir tablo sunuyor. Enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyon yeniden yüzde 4'ün üzerine çıkarken, iş gücü piyasası gücünü koruyor. Bu durum Fed'i zor bir denklemin içine sokuyor. Bir tarafta Beyaz Saray'ın faiz indirimi baskısı, diğer tarafta yükselen enflasyon riski bulunuyor.

Daha birkaç ay önce faiz indirimi beklentileri konuşulurken bugün bazı yatırımcılar yeniden faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Warsh'ın vereceği mesajlar, yılın geri kalanında küresel sermayenin yönünü belirleyebilir.

Bu nedenle yatırımcıların önümüzdeki birkaç günü görüp öyle yatırım yapmasında fayda var.