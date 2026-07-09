ÖZLEM DOĞANER

NATO Liderler Zirvesi, yalnızca alınan kararlarla değil, organizasyon kalitesi ve diplomatik atmosferiyle de uzun yıllar hatırlanacak bir toplantı olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en güçlü liderlerini aynı masada buluşturan Ankara, güvenlikten lojistiğe, protokolden ev sahipliğine kadar her alanda sınavı başarıyla verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık" sözleri bunun en net göstergesiydi.

Zirvede yalnızca siyasi mesajlar verilmedi. Savunma sanayisinde 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları açıklandı, üretim kapasitesini artıracak ortak projeler duyuruldu, insansız sistemlere milyarlarca dolarlık yatırım kararı alındı. NATO'nun kolektif savunma anlayışı yeniden teyit edilirken, yapay zeka, siber güvenlik ve yeni nesil savunma teknolojileri de ilk kez bu kadar güçlü şekilde zirvenin merkezine yerleşti. Ancak zirvenin belki de en önemli başarısı, bütün dünyanın gözünün çevrildiği Ankara'nın güven veren bir diplomasi başkentine dönüşmesiydi. Savaşların gölgesindeki bir coğrafyada Türkiye, krizlerin değil çözümlerin konuşulduğu adres olduğunu bir kez daha gösterdi. Ankara Zirvesi, yalnızca NATO'nun değil, Türkiye'nin uluslararası diplomasi kapasitesinin de güçlü bir vitrini oldu.

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ZİRVEYE ERDOĞAN SEVGİSİYLE GİRDİ, DOSTLUK MESAJIYLA AYRILDI

Zirvenin en dikkat çekici ismi ABD Başkanı Donald Trump'tı. Ankara'ya gelir gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan için "harika bir lider", "uzun yıllardır dostum" ve "çok güçlü bir kişilik" ifadelerini kullandı. Trump'ın Erdoğan ile ilgili mesajları sadece övgüyle sınırlı kalmadı. Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun süredir kriz başlığı olan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söylemesi, zirvenin en somut siyasi kazanımlarından biri oldu. F-35 başlığında verilen olumlu mesajlar da Ankara- Washington hattında yeni bir sayfa beklentisini güçlendirdi. Zirvenin genelinde ise NATO'nun yüzde 5 savunma harcaması hedefi öne çıktı. Trump, müttefiklerin bu hedefe doğru ilerlediğini vurgularken, savunma üretiminin hızlanması gerektiğini söyledi. Ankara'dan birlik, dayanışma ve daha güçlü savunma mesajı çıktı. Tek kırılgan başlık ise İran'dı. Trump'ın "Ateşkes bitti, yeniden vurabiliriz" mesajı, diplomasinin kazandığı Ankara tablosuna rağmen Ortadoğu'da savaş riskinin tamamen bitmediğini gösterdi.

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TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ TANITIMI GÜVEN OLDU

Ankara Zirvesi yalnızca diplomatik açıdan değil, Türkiye'nin uluslararası algısı açısından da büyük bir fırsata dönüştü. Dünyanın en kritik kriz bölgelerinin tam ortasında bulunan Türkiye, savaşın değil istikrarın adresi olduğunu milyonlarca insana gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşı, İran gerilimi, Suriye ve Gazze gibi krizlerin çevrelediği bir coğrafyada onlarca dünya liderinin güven içinde Ankara'da buluşması başlı başına güçlü bir mesajdı.

Bu tabloya Türk misafirperverliği de eklendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen akşam yemeği uluslararası basında geniş yer buldu. Sonuçta Ankara'dan yalnızca diplomatik kararlar çıkmadı. Türkiye; güvenli, güçlü, organize ve uluslararası toplantıları kusursuz şekilde gerçekleştirebilen bir ülke olduğunu yeniden kanıtladı. Erdoğan'ın liderliği ile dünyada en çok ihtiyaç duyulan unsurun istikrar, güven ve güçlü liderlik olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.