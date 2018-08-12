Bu adam yüzünden çocuklar ölecek

Devletler halkın sağlık seviyesini yükseltmek için uğraşır. Bilhassa salgın hastalıklarla mücadele ederler. Modern tıbbın geliştirdiği aşılar bu yolda en büyük yardımcılarıdır.

Aslında bu diyarın insanları için aşı yeni bir şey değil. Osmanlı'da henüz 1700'lü yıllarda geleneksel yöntemlerle aşı yapılıyordu. İngiltere 1840'te çocukları aşılamayı kanunla zorunlu hale getirirken, Osmanlı aynısını 1885'te çiçek aşısı için yaptı.

Bugün bizim Sağlık Bakanlığı, bebeklikten itibaren belli bir aşı takvimi uyguluyor. Bu sayede çocuklar tetanos, kızamık, kabakulak, suçiçeği, boğmaca, tüberküloz, Hepatit A ve B, çocuk felci, menenjit, zatürre gibi 13 hastalığa karşı dirençli yetişiyorlar.

Ancak Türkiye büyük bir hata yaptı. Anayasa Mahkemesi 2016'da, "Sadece çocuk felci aşısı zorunlu olabilir... Diğer aşıların yapılabilmesi için ana-babanın izni lazım... Diğerleri de zorunlu olacaksa, kanun çıkarılması gerekir" dedi. İki yıldır da o kanun çıkarılmadı.

Bu arada hastalık kadar tehlikeli bir toplumsal salgın baş gösterdi: Bazı aileler çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmeye başladı. İnternet iletişimi sayesinde artan sayıları 2017 itibariyle 23 bine ulaşmış durumda.

23 bini küçümsemeyin. Retçi sayısı 50 bine vardığı takdirde, salgın hastalıklar binlerce çocuğu önce hastaneye, sonra mezara gönderecek. Bunu ben demiyorum; Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Sendikası diyor.

Peki bu aşı-reddi olayı nereden çıktı? Aşı karşıtı hareket Türkiye'ye özgü değil. En güçlü olduğu yer, tıbbın gelişmesine en çok katkıda bulunan Batı ülkeleri!

Eğer "Aşı karşıtlığının bir numaralı faali kimdir" diye sorarsanız; cevap: Britanyalı doktor Andrew Wakefield... Aslında alanı mide ve bağırsak hastalıkları olan bu adam, 1998'de yazdığı bir makalede bazı aşıların, otizme ve bağırsak kanserine yol açtığını iddia etti.

Bunun üzerine tıp dünyası harekete geçerek 1957 doğumlu Wakefield'in ipliğini pazara çıkardı. Bütün bulgular uydurmaydı. Sonuçta İngiltere'de doktorluk yapması yasaklandı.

Ama ne gam! Wakefield, ABD'ye taşınıp Texas'a yerleşti ve aşı karşıtlığını artırarak sürdürdü. Çünkü Amerikan toplumunda ona kulak verecek daha çok insan vardı. Bir de "Vaxxed" adlı bir film yaparak hükümetin vakaları gizleyerek halkın sağlığıyla oynadığını iddia etti.

Bu arada evli olmasına karşın, kendine bir de sevgili edindi. Kim mi? 1980'lerin top modeli Elle Macpherson!

Ortada ciddiye alınacak hiçbir veri olmamasına rağmen, bazı insanlar aşıyı reddederek niye çocuklarını büyük bir riske atıyor? O konuyu başka bir yazıda ele alırız.

***

PERSONEL HAVUZA GİREMEZ!

Olay Silivri'deki bir otelle ilgili... Bir kadın müşteri, oteli değerlendirirken, "Personel havuza giriyor; iğrenç" diyor. Otel sahibi cevap veriyor: "Hee hanımefendi giriyorlar. O çocuklar sabahtan akşama kadar sana hizmet ediyor. Sırf havuza değil, yorulanları otel odalarında dinlendiriyorum" diye cevap yazıyor. Bunun üzerine binlerce beğeni mesajı geliyor. Üstelik bu mesajların bir kısmı, turist rehberi, otel işletmecisi, turist acentesi görevlisi gibi turizm sektöründe çalışanların mesajları... İşte popülizm budur! Hem de en bayağısından. Müşterinin 'iğrenç' demesini fırsat bilerek, kendi görgüsüzlüklerini ortaya koyuyorlar. Gidin otelcilik eğitimi verenlere sorun... Otelcilik işini doğru dürüst yapan işletmecilere sorun... Mesleğin duayenlerine sorun... Hepsi aynı cevabı verecektir: Otel çalışanı müşterilerle aynı mekanı kullanamaz! Otelde müşteri varken... Lokantada yemek yemezler... Havuz kenarında güneşlenmezler ve yüzmezler... Duşları, spaları, saunaları kullanmazlar... İster sınıf ayrımcılığı deyin, ister züppelik ya da kibir... Neticede otelciliğin altın kurallarından biridir. Dünyanın her yerinde böyledir. "Ben bu kurala uymam arkadaş" diyen işletmecinin oteli kalitesizdir, uyduruktur, dandiktir. Turizm alanında çalışıp da, otelciye beğeni mesajı gönderen kişiler, zihniyet olarak hizmet sektörüne uygun değiller. Şanslarını başka yerde denesinler.