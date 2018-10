Beslenme liderleri ne diyor?

Şeker en büyük zehir mi? Organik şart m��? Artık insanlar yedikleriyle çok ilgili de, doğru bilgiye ulaşmak kolay mı? Avrupa Beslenme Liderleri Platformu’nun Rotterdam’daki atölye çalışmasındaydık

Düsük karbonhidrat diyetinin eksileri ve artıları neler? Seker gerçekten de zehir mi? Yüksek protein diyeti faydalı mı zararlı mı? Saglık hizmetlerinin gelecegi kisisellestirilmis beslenme mi? Çocukların daha fazla sebze-meyve tüketmesi için ne yapmalı? Vegan beslenmenin avantajları ve sakıncaları neler?

Herkes kendine bir konu, bir de es seçti. Iki taraf da sabah dinlediklerinin ısıgında birbiriyle röportaj yaptı. Verilen mesajlar net miydi, üslup içten miydi, yaklasım dogru muydu, tartısıldı. Olaylar Rotterdam'da geçti. Simdi söyle: Geçen hafta Rotterdam'da Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu'nun (The European Federation of the Associations of Dietitians - EFAD) düzenledigi bir konferans gerçeklesti.

Genç diyetisyenlerin egitiminde ciddi yeri olan Avrupa Beslenme Liderleri Platformu (European Nutrition Leadership Platform - ENLP) tarafından da bazı atölye çalısmaları yapıldı yan etkinlik olarak.

Avrupa'daki tüm gıda ve beslenme uzmanlarına açık bagımsız ve güçlü bir ag bu ENLP. Beslenme, gıda ve saglık alanındaki sirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluslarındaki yöneticiler ve akademisyenler için seminerler düzenliyor.

Bizim katıldıgımız workshop'lardan Liderlik, Duygusal Zekâ ve Network baslıklı olan, gelecegin Canan Karatay'larının iletisim becerilerini artırma ve liderlik potansiyellerini yükseltme amacını tasıyordu.

Beslenme Alanında Etkili Iletisim baslıklı çalıstay ise bilimsel bilgiyi paylasırken kolay ve dogru algılanması için dikkat edilmesi gerekenleri gösteriyordu.

Ne vesileyle gittik bu atölye çalısmalarına? Sabri Ülker Vakfı, saglık ve beslenme dünyasının nabzını tutan etkinlikleri yakından takip ediyor. Toplumu dogru bilgiyle bulusturmayı çok önemsiyor, bunun için de birçok sürdürülebilir proje yürütüyor. ENLP'nin Mart 2019'da Lüksemburg'da düzenleyecegi seminerin de sponsorlugunu üstlenmis.

Dünyanın pek çok kösesinden uzmanların katıldıgı bu çalısmalarda nelere parmak basıldı peki?

Artık insanlar tükettikleri yiyecekleri çok daha fazla sorguluyor. Gıdada dogruluk, dürüstlük, saglamlık, güvenilirlik, ahlaklılık, bunlara önem veriyor. Soruyor ve tatmin edici cevaplar bekliyor. Ona göre!

Anlatmanın, ögretmenin yolu anlamaya ugrasmak ve kaygıları kucaklamaktan geçiyor.

Tüketicinin güvenini, gerçekler degil degerler belirliyor. Ortak degerler; hakikatten, olgudan, bulgudan kat be kat önemli yer tutuyor güvenin tesisinde.

Arastırmalardan degil yemekten bahsetmek akıllıca. Vatandas beslenmenin bilimini anlamak zorunda degil, onunla bir iliskisi yok. Ama yemegi herkes yiyor.

Söze meselelerden baslamak yanlıs, tutkulu bir giris yapmak lazım. Kisisel hikâyeler, anekdotlar daima mıknatıs etkisi saglıyor.