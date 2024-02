FERHAT ÜNLÜ

NİLİ... Açılımıyla Netzah Israel Lo Ishakere, yani İsrail'in İhtişamı Bitmeyecek! Tam çevirisi bu... Kibre bakar mısınız!

Biz konumuza gelelim: Önce tarihten başlayacağız, sonra da yazının manşetindeki cümlenin altını dolduracağız. NİLİ'yi bir defa tarihe ve istihbarata meraklı her Türk vatandaşının bilmesinde fayda var. Zira 1915-1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağı olan Filistin'de Türklere karşı kurulmuş bir Yahudi istihbarat şebekesi idi NİLİ. Geçmişte İngilizlere çalışıyordu. İngilizler Osmanlı'nın yıkılmasını istiyordu çünkü.

İmdi... Bu eski NİLİ (bir istihbarat şebekesi, teşkilat demeye bin şahit ister) Filistin cephesinde Kudüs dâhil Alman ve Türk subaylarından bilgi almak için dünyanın casusluk kadar eski ikinci mesleğini icra eden kadınlardan bile istifade etmiştir. Gene Honey Trapping, yani Ballı Tuzak işleri... Burayı mimleyelim.



HEDEF HAMAS LİDERLERİ

İkinci 'imdi'ye gelelim... Çünkü artık işin tarihsel açıdan püf noktasına gelmiş bulunuyoruz. İsrail, daha doğrusu Benjamin Netanyahu yönetimi bu NİLİ adlı istihbarat şebekesini diriltti. Hem de bir suikast birimi olarak... Yeni nesil NİLİ'nin hedefi de 7 Ekim Aksa Tufanı'nı yöneten Hamas üyelerine suikast düzenlemek.

İsrail medyasına konuşan eski bir İsrailli askeri istihbaratçı -'Amancı' diyelim ona çünkü askeri istihbaratlarının adı Aman- Bregman Ahron şöyle diyor:

"Gerçek şu ki İsrail, Gazze'de olmayan Hamas üyelerinin de peşine düşecek, Katar ve Türkiye gibi ülkelerde..."

Düştüler ve boylarının ölçüsünü aldılar. Türkiye'de yakalanan ve cezaevine konulan Suriye, Irak ve Lübnan uyruklu Mossad muhbirlerinin işte bu NİLİ şebekesine aktarılmak üzere bilgi topladığı biliniyor.



İÇİNDE MOSSAD VE ŞİN BET VAR

Bu yeni NİLİ biriminin içinde hem Mossad, hem de Şin Bet ajanları var. Şin Bet, malum Mossad'ın dahili versiyonu, yani İsrail'in iç istihbarat teşkilatı. Açılımı Şerut-ha-Bitah'on ha-K'ali; anlamı Genel Güvenlik Servisi...

Eski, tarihi NİLİ üzerine de vaktiyle çalışmış, bu konuda pek çok kaynak okumuş ve MİT Efsanesi adlı kitabımda NİLİ'yi yazmış bir gazeteciyim.

Bu Amancı dediğim Ahron Bregman NİLİ'nin gerçek olduğunu söylüyor. Gerçek olsa ne yazar, efsane olsa ne yazar! İsrailliler, propaganda işinde mahirdir, gizli servislerinin gücünün hatırı sayılır bir kısmı da propagandadan kaynaklanır.

Öte yandan Netanyahu hükümeti, yeni NİLİ konusunda; istihbaratın o meşhur klişesiyle 'neither confirm, nor deny' yani ne teyit, ne de tekzip ederim konseptiyle hareket ediyor. Sadece Shin Bet'in başındaki zat, NİLİ ismini kullanmadan bir suikast birimi kurduklarını söyledi.



MOSSAD AJANLARI KONUŞKAN ÇIKTI

Bu NİLİ adlı yeni timi elbette istihbarat teşkilatımız MİT de biliyor. Türkiye'de gözaltına alınan MOSSAD muhbirleri etraflıca sorgulandı. Öyle ketum da değillerdi. Bildikleri sınırlıydı, ama konuştular. Poligrafa, yani yalan makinesine bağlanmalarına bile gerek kalmadı!

Kaldı ki Milli İstihbarat Teşkilatı, bu NİLİ konusunda önceden de bilgi sahibiydi. Türkiye'ye yönelik her türlü operasyonel faaliyet gibi bu konuda da gereken tedbirler alınmıştı. Eminim, bundan sonra da alınmaya devam edilecek.