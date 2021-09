Afrika’ya bakışınız değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Afrika anılarını Afrika Seyahatlerim adını verdiği kitapta topladı. Önümüzdeki günlerde Turkuvaz etiketiyle okuyucuyla buluşacak eser, yüzyıllar boyunca sömürgeciliğe, yoksulluğa konu olmuş kıtanın farklı bir yüzünü gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bu sene başında 38 Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi adlı kitabın tanıtım toplantısında Afrika anılarını topladığı bir kitap çıkaracağını müjdelemişti. Beklenen gün geldi ve geçtiğimiz hafta New York'taki Türk Evi'nde ilk tanıtımı yapılan kitap, nihayet okuyucuyla buluşuyor. Afrika Seyahatlerim adlı kitap ekim ayı itirabiyle Turkuvaz Kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Kitapta sadece Türkiye'nin 2005'te başlattığı ve gideerk büyüyen Afrika politikası üzerine derin analizler, Afrika halkının süregelen çaresizliği ve buna karşı yapılabileceklerle ilgili görüşlerin yer aldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kitap bundan çok daha fazlası. Her şeyden önce Emine Hanım, Afrika ülkelerine sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ona refakat etmek için gitmemiş, aksine sorunlara çözüm bulmak, neler yapabileceğini göstermek, elini taşın altına koymak için ziyaretlerde bulunmuş. Vicdanlı Müslüman bir Türk kadın bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmiş, bunu da kitabına tüm samimiyetiyle yansıtmış. Her seyahat öncesi gideceği ülkelerle ilgili araştırma yapan Erdoğan; ülkelerin tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel yapılarıyla ilgili bilgiler de aktarmayı ihmal etmemiş.



ANNE ŞEFKATİYLE YAKLAŞMIŞ

Kitapta Emine Hanımın, özellikle Afrikalı dezavantajlı gruplara olan ilgisini, yetim çocuklara olan yaklaşımını, first lady'sinden atölyede çalışanlara kadar her sınıftan kadını teşvik etmesini, onlarla kurduğu diyalogları, hayvanlara olan sevgisini fotoğraflarla desteklediği yazılarında görmek mümkün. Tüm bunlara bir anne şefkatiyle yaklaşması da esasen beni çok etkiledi. Çoğu insanın hâlâ gitmeye çekindiği, açlığın susuzluğun devam ettiği, yetersiz beslenmeden dolayı çocukların öldüğü, yaşam koşullarının zor şartlarda sürdüğü bir coğrafyaya turistik olarak bile gitmek insanın içinden gelmezken, Emine Hanım'ın çözüm odaklı bu anaç yaklaşımı gerçekten takdire şayan. Örneğin, hangi first lady neden Somali'ye gidip oradaki yoksulluk ve yoklukla mücadele eden insanlarla iletişim kurup, ülkesine döndüğünde Somalililer için yardım kampanyasında bulunsun ki? Ya da Etiyopya'daki kadınların el emeği göz nuruyla ürettikleri tekstil ürünlerinin 1 dolara alınıp dünyanın büyük başkentlerinde yüzbinlerce dolara satıldığını gördükten sonra bu sömürü düzenine karşı ne yapabiliriz diye düşünsün ve ülkesine dönüp Afrikalı kadınların alın teriyle ürettikleri ürünleri satmaları için imkân yaratsın? Nitekim Ankara Hamamönü'nde yaklaşık üç yıl önce açılan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi işte bu düşünceyle hayat geçmiş. Tüm bunlar siyasetten politikadan öte insani bir yaklaşım. Dolayısıyla Emine Hanım'ın bu girişimini insani bir değer olarak çok önemli buluyorum. Ve hakikaten soruyorum: Uzayda yaşam denemelerinin yapıldığı günümüzde Afrikalılar hâlâ neden temiz suya muhtaç? Altın, petrol, elmas gibi değerlere sahip oldukları halde neden teneke evlerde yaşamak zorundalar? Keyifle tükettiğimiz çikolatanın tadını neden kakao üretiminde çalışanlar bilmiyor? Tüm bu sorunlara tüm insanlık neden eğilmiyor? Cevap bekleyen çok soru var. Keşke her ülke Türkiye kadar kararlı ve keşke her first lady Emine Erdoğan kadar duyarlı olsa.



KAPANMAYACAK BİR DEFTER AFRİKA

Tabii ki Afrika yalnızca açlık, hastalık demek değil. Kaynaklarla dolu, muhteşem bir kıta. İşte bu kitap da Afrika ile ilgili anlatıyı değiştirmek, kafamızda şekillenen o resme farklı bir boyut kazandırmak için güzel bir fırsat... Erdoğan, Afrika'nın 21. yüzyılın en parlak yıldızı olacağına dair inancını hiç yitirmedi. Bu uğurda çok önemli şeyler yapmaya devam ediyor. "Afrika seyahatlerim, benim için kapağı kapanmayacak, ömrüm vefa ettikçe yeni satırlar eklenecek bir defterdir' diyor. Biz de onun defterine karalayacağı yeni satırları bekliyor olacağız. Yolunuz açık olsun Emine Hanım, Allah utandırmasın...



ANNESİNE İTHAF ETTİ

Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği 184 sayfadan oluşan Afrika Seyahatlerim adlı kitabında, 2014-2020 yıllarında; Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer verdi.