CEM SANCAR

Enformasyon çağındayız, herkes mâlumat peşinde. Tamam da bilgi ne?

İnternette her kayık yüzdüren, her video seyreden bilgi mi almakta yoksa mâlumat çığının altında şaşkın mı kalmakta? Hikmet dediğiniz öyle yalapşap bir özet mi?

Hiç boşuna uğraşmayalım, yapay zekâ çözmez bizim problemlerimizi. Çünkü ona algoritmaları yazanlar Bebek Otel kafasındalar. Yapay zekâ dediğin de bilgi diye onların internete koydukları kırıntıları toplamakta. İnterneti belirleyen, dünya halklarının özgür iletişimi olarak kurgulanan şey artık Dijital Tiranların banka hesaplarında. Neyi isterlerse o bilinir, diğerleri görünmez olur ânında...

Gazze meselesinde ne oldu gördük. Filistin yanlısı hesaplar kısıtlanmadı, silindi. Ülkemize yaptıkları Türk Lirasına saldırı esnasında Epstein ve pedofili dostlarının (bâtılın) kutlama şangırtısı şimdi dosyalarda. Hatırla, neredeyse bizi DEAŞ'çı ilan edeceklerdi. El koydular dijital iletişime. İsrail'e faşist de de gör bakalım. Fişlenirsin birader, saniyede adın çıkar antisemitik diye...

Yani tekno araçlara da fazla güvenme. Kullan ama araç olma. Her zaman akıllı bir mesafe takın ona.

Bilginin çünkü zâhiri var bâtını var. Mekaniği var, felsefesi var. Bilgilenme süreci insanın ballanma sürecidir bizde. Tasavvuf, bilginin balını süzme işi...

Dışarlıklı bilgi, içimizdeki bilgeyle konuşmadıkça, onu hazmetmedikçe bir rozettir sadece. Bilgiçlerin tantanasıdır o, mâlumatfuruşların turistik laf cambazlığı... Bilgi sizde gizli olanı, içinize mühürleneni açığa çıkarırsa bilgidir. O bilgi mesela edebiyatta roman diye bilinir, hikâye diye... aslı astarı şiir diye...

Koskoca evrenin kitaplığı içimizde saklı. Saklı ama bulma işi sende...

***

Okumadan etmeden olmaz ancak! İlhamın ışımaya başlayınca atabiliyor musun kitaplığını nehre? İşte o zaman Şems elinden tuttu demektir, Mevlâna'yı dost ettin demektir kendine.

Biz işte buna hikmet deriz. Bir farkındalık düzeyi. Meseleyi çakmaya başlarsın gittikçe. Gözünüz açılır, ciğerleriniz genişler. Leb demeden anlarsınız leblebiyi. Evet kalpten kalbe bir yol vardır. Ve kalbi paslı olanlar için bu bir sırdır. Biz ondandır, Yunus Emre'yi tercih edenler neslindeniz. Bilgeler bilgesi İbn Arabî'ye "Muhittin Baba" adını takıp onu evimizin başköşesine oturtan, hazretle muhabbet sofrasına ilişenlerdeniz.

Tam da bunu anlatmalıyız Batılıya. Ona kendini hatırlatmalıyız. Batıda da çürümeyi fark etmiş çok fazla insan var. Onlara dokunmalıyız. Gerek evrensel âyetlerin künhüyle gerek tasavvufun epistemolojisiyle. Yani İslam'ın ruhuyla.

Biz mânânın çocuklarıyız, önce ruh var, şekil sonra. Kabuk da öyle. Kabuğa takılanlar bal kavanozunu yalayıp bir tat alamayanlardır. İslam'ın kırılması da budur benim noktainazarımda. Medeniyetin özüne inecek mağara dağcıları aranıyor, ilan asmalıyız duvarlara...

Muhittin Baba'nın dediği gibi insan yürüyen kozmos. Biz ona Kur'an da deriz. Kuantum fiziğinin geldiği nokta AHAD-TEKLİK noktasıdır, Muhammedî bakış bu çağa böyle bakmalıdır. İmam Ali'nin dediği gibi "hakikat bir noktadır onu insanlar çoğaltmıştır." Tekrar BİRLEME yolundayız. Kitapların Kitabını yeniden anlama, (kasti veya değil) yanlış çevirilerin aslına esasına ulaşma çabasında...

***

Osmanlı 700 yıl üç kıtada bin türlü yaşam tarzına ev sahipliği yaptı. O devlet aklından öğrenmemiz gereken şeyler var. Biz Osmanlının iyi zamanlarını da kötü zamanlarını da bilenlerdeniz. İşimiz her konuda olduğu gibi iyilere odaklanmak, oradan ders çıkarmaktır. Padişahlarımızın çoğu da bazı dizilerde gösterildiği gibi "hayt-huyt" tipler değil, muhteşem şiirler yazan, sanat eserleri veren ilim ehli insanlardı.

Mevzuya buradan bakmalı ve kaba saba bıçkınlıkla vedalaşmalıyız.

Biz medeni ve çoğul bir güzelliğiz. İçimizde yaşayan bilgeler var...

***

HABERCİLİK

Son zamanlarda Sabah müthiş bir habercilik atağı yapıyor. Asrın Yolsuzluk Dosyası, Bebek Otel, Bahis ve Kara Para konusunda mikrofonu eline aldı. Gazetemizin, 'Ben buradayım' diyen duruşunu tebrik etmek elzem.

***

ECE SEVİM

Ece hanım, İstanbul Başsavcılığının iddianame ve soruşturmalarına tuttuğu büyüteçle ve yaptığı titiz, nesnel ve mesafeli analizlerle, "Özel Haber Gazeteciliğinin" yaşadığını gösterdi. Kendisini tanımaktan berhudarız.

***

AKM

Kültür merkezi yeni tarzıyla muhteşem. Bu yıl farklı bir bakış açısıyla Faust oyunu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserleriyle içimizi aydınlattı. Personellerinin güler yüzü, ihtimamı ve mekânın zarafetiyle takdire şâyan.

***

YAZARLIĞA GİRİŞ

Yıllarca yazarlık atölyeleri yapan şair Ali Ural öz birikimiyle, edebiyata heves edenler için yekûnlu bir başucu kitabı yazdı. Türkçeyi sahiplenmek, okuduğunu anlamak ve kelime dansçısı olmak için içsel bir antrenman. (Şule)

***

TURAN KIŞLAKÇI

O, geniş açıyla dünyayı izleyen bir entelektüel. 114 sure üstüne yazdığı denemelerini Âyetini Arayan İnsan kitabında topladı. Cioran'dan, bize yeni tanıttığı başka yazarlardan dem alarak yapılan arşivlik bir çalışma. (Muhit)