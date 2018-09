Duruma göre mercek

Mercekler, yeni aynasız dijital kameraların en önemli aksesuarı.

Kusursuz bir video çekimi ile zorlayıcı çevre koşullarındaki fotoğraf çekiminizde merceği ona göre seçmelisiniz. Tabii bu seçim yakın plan veya geniş açı çekimleri için de önemli.

Düşük ışıkta net görüntü: Yıllar önce EOS serisinin pahalı ama çok yetenekli 50 mm merceğini almıştım. Düşük ışıkta harika fotoğraflar çekmemi sağlıyor.

Şimdi EOS R gövdesine adaptörle bağlayabiliyorum. EOS R serisinin yeni merceği RF 50mm f/1.2L USM, kendi sınıfının en hızlı merceğini olarak kusursuz portre çekimi yapmak için yanınızda taşımalısınız.

Gözün fark edebileceği her detay, kusursuz netlik, göz alıcı düzeyde sığ alan derinliği ve dikkat çekici düşük ışık performansı sunuyor. Eğer video için kullanmak isterseniz sığ alan derinliği yüzünden bulanık görüntü oluşuyor. Bazı özel anlarda bu merceği kullanmak harika bir efekt yaratabilir.

Video işinde ustalık sağlar:

Şimdi RF 24-105mm f/4L IS USM bir L serisi zoom mercek kullananlar video çekimlerinde ileri geri hareket edilse bile sorun yaşamadan kayıt yapabilecek.

Doğal görünümlü odak geçişleri için akıcı odaklanmanın şart olduğu çekimlerde, fotoğraf makinesi önünde ileri/geri yönde hareket eden konunun kusursuz bir şekilde kontrol altında tutarak, akışkan takip yapılmasını sağladığı için film yapımcılarına ideal bir seçenek haline geliyor.

Aynı zamanda mercek ince, kolayca kullanılan ve aynı zamanda sabit f/4 diyafram kapasitesine sahip. Hızlı, sessiz otomatik odaklanması ve 5 duraklı görüntü sabitlemesi sayesinde de video çekimleri için ideal bir yapıya sahip.

Zorlu koşulların arkadaşı:

Zorlu koşullarda çalışıyorsanız 28-70 mm merceği yanınızda taşımalısınız. Açık diyaframlı, çok yönlü bir standart zoom merceği olan RF 28-70mm f/2L USM, zoom aralığının tamamında f/2 parlaklık sunarak dünyanın ilk açık diyaframlı full frame uyumlu standart zoom merceği oldu.

Mercek çerçevesinde şok emici bir mekanizma kullanılması, mükemmel darbe direnci ile sağlamlık sunuyor.

Yakın plan ve geniş açı sevenlere: Seyahatlerde detay ve yakın plan fotoğraf çekmek için, süper hızlı 35mm f/1.8 makro mercek iyi bir yol arkadaşı. RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM, doğal geniş açı perspektifi, yakın plan odaklanma, sokak ve seyahat fotoğrafçılığı ile yakın plan fotoğrafçılık için ideal.