Dalışta, sürüşte hareket devam etsin

Yetenekli manyetik küplerden oluşan DJI Action, video ve fotoğraf çekerken hareketleri kısıtlamıyor. Sualtına dalarken, motosiklet üstünde sürüşe devam ederken, parkta koşarken veya çocuğunuz ilk adımlarını atarken eşsiz görüntüler çekiyor

Video ve fotoğraflar hayatımızın parçası oldu. Sosyal medyada en popüler paylaşım platformları video ve fotoğraflardan oluşuyor. Kendi oluşturduğumuz içeriği taşıyan plaformlar bizim paylaştığımız video ve fotoğraflarla zenginleşiyor. Akıllı telefonlar içeriğin en çok paylaşıldığı araçlar olsa da fotoğraf ve videoları bazen yetenekli aksiyon kameraları ve profesyonel kayıt cihazlarıyla çekiyoruz. DJI tarafından üretilen yetenekli küpler yani aksiyon kamerası Action 2, çok yönlü tasarımıyla çok özel anlarınıza eşlik ediyor. Otomobilde, motosiklet sürerken, kış sporlarında veya sualtına dalış yaparken zorlu koşullarda iyi bir yol arkadaşı oluyor. Sadece zorlu koşullar değil, sevdiklerinizin çok özel anlarında dikkat çekmeden kullanılabilecek yetenekli küpler güçlü manyetik yüzeyler ve pençe gibi birbirine sarılan özel aparatlarla her koşulda kayıt yapıyor. Üstelik her seferinde kolayca mükemmel bir şekilde oturuyor. Birbirine harika uyumla sarılan aksesuvarlardan oluşan DJI Action 2 ile doğa yürüyüşlerinden safarilere, yarış pistlerinden sörfe kadar her aktivitede kalıplar kırılıyor, sınırlar kalkıyor.







HEMEN, HIZLA DEĞİŞTİR

Hafif alüminyum alaşımlı gövdesi, şık, minimalist bir görünümü ile pürüzsüz ve sağlam bir yapıya sahip olan DJI Action 2'nin yenilikçi manyetik kilitleme tasarımı, aksesuvarları hızlı ve güvenli bir şekilde değiştirmeye olanak tanıyor. Optimum performans ve güzellik için merceğin şekli ve açısı dikkatle düşünülerek tasarlanan Action 2, sezgisel özelliklerle dolu bir dünya sunuyor. Action 2 manyetik tasarımı ile kullanıcılar güçlü modüller ve aksesuvarlar arasında özgürce geçiş yapabiliyor. 4K/120fps çekim yapabilme özelliği ile daha önce görülmemiş yüksekliklere ulaşabilen DJI Action 2, sahip olduğu zengin ayrıntılarla şaşırtıcı derecede pürüzsüz görüntüler kaydediyor. DJI Action 2, ultra geniş 155 FOV ile perspektifleri genişletip iyileştirilmiş alan derinliği elde etmeyi sağlarken, özel küresel olmayan lensi kenarları keskinleştiriyor ve görüntü bozulmasını azaltıyor.



HAREKETLİ OLSAN DA SABİTLİYOR

DJI'ın en yeni yerleşik stabilizasyon algoritması HorizonSteady sayesinde Action 2, aksiyon ne kadar güçlü ya da sert olursa olsun, çekim seviyesini koruyor ve go-karttan kır bisikletine kadar kamera sarsıntısını ve dönüşünü gerçek zamanlı olarak algılıyor ve düzeltiyor. Ön Dokunmatik Ekran Modülü ile öz çekimlerde harikalar yaratan kamera, vloggerlar düşünülerek tasarlanan öne bakan OLED dokunmatik ekranı ve dört mikrofonlu Matrix Stereo ile maceraları anlatırken videolar oluşturmaya ve net ses yakalamaya olanak tanıyor.